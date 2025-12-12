VG Kaisersesch beschließt Aus für Mehrgenerationenhaus

Etliche Zuwendungen, die die Generationenarbeit betreffen, werden fürs Haushaltsjahr 2026 gestrichen: Die Verbandsgemeinde Kaisersesch kürzt kräftig bei ihren freiwilligen Ausgaben und erhöht zugleich moderat die Umlage für die Ortsgemeinden.
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch, das seit 2008 soziale Arbeit auf ehrenamtlicher und hauptamtlicher Basis leistet, fällt der finanziellen Not der Kommunen zum Opfer. Der Betrieb der Einrichtung wird zum 30. Juni kommenden Jahres eingestellt.