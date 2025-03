Um den Auf- und Ausbau der kinder- und jugendärztlichen Praxis weiter zu unterstützen, hat der Verbandsgemeinderat Cochem der Praxis Dr. Jansen in Cochem einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro zugestimmt. Damit soll die Anschaffung einer EDV-Ausstattung gefördert werden. Die Verbandsgemeinde gewährt der Praxis bereits im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Cochem eine regelmäßige Zuwendung für die Mietkosten.

Seit dem 6. November gibt es im Ärztehaus des Cochemer Marienkrankenhauses diese Praxis für Kinder- und Jugendmedizin, die langfristig zu einem Kindergesundheitszentrum ausgebaut werden soll. Dem Arzt, Dr. Reinhold Jansen, ist es gelungen, zum 1. April einen halben Kassensitz für die Kinderarztpraxis nach Cochem zu holen.

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum bleibt große Herausforderung

Damit nun diese Praxis nicht weiter als Filiale von Daun geführt wird, ist eine weitere technische Ausstattung der Räumlichkeiten in Cochem nötig. Die Praxis ist dann künftig auch über eine Cochemer Telefonnummer zu erreichen und die Abrechnung könne von Cochem aus erfolgen. Auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten sei geplant, so VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz im Rat.

„Es ist schön, dass sich diese Kinderarztpraxis so gut entwickelt. Daher ist diese Förderung auch sehr wichtig und nötig“, freute sich Nicole Jobelius-Schausten, die CDU-Fraktionsvorsitzende im Cochemer Verbandsgemeinderat darüber. Auch die anderen Fraktionen im Rat unterstützten diese Förderung. Doch VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz machte auch deutlich: „Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum bleibt für uns weiterhin eine große Herausforderung.“