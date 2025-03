VG Cochem will Steillagenweinbau retten, aber wie?

Das Tal der Mittelmosel ohne Steillagenweinbau – dieses Horrorszenario will der Cochemer Verbandsgemeinderat abwenden. Wie das angesichts einer aktuellen Klage gegen Hubschrauberspritzungen genau gehen soll, das bleibt recht nebulös.

Die einzigartige Kulturlandschaft der Mittelmosel ist geprägt vom Weinbau, die Weinberge sind ein wesentlicher Bestandteil der regionalen Identität, aber auch der regionalen Wirtschaft. Doch die Winzerinnen und Winzer stehen derzeit vor großen Herausforderungen und verspüren Druck und Einschränkungen. Um den Steillagenweinbau an der Mittelmosel zu erhalten, will die Verbandsgemeinde Cochem daher die Winzerinnen und Winzer unterstützen und ihnen helfen. Dies beschloss der Verbandsgemeinderat in Bremm einstimmig.

„Unsere Winzerbetriebe sind in vielfältiger Hinsicht bedroht“, betonte Bürgermeister Wolfgang Lambertz im Verbandsgemeinderat. Dazu würden sinkende Weinpreise bei steigenden Produktionskosten im Steillagenweinbau gehören – aufgrund der arbeits- und personalintensiven Bewirtschaftung der Steillagen. Daneben aber auch die Klimaveränderungen mit früheren Blütezeiten und erhöhter Frostgefahr, die Erträge und Qualität der Weine beeinträchtigen, so Lambertz.

Aktuell sind es vor allem aber die Umweltauflagen, die den Winzern Sorgen bereiten. Derzeit ist es eine Klage der Deutschen Umwelthilfe und der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen gegen den Einsatz von Pestiziden per Hubschrauber. Damit sollen der vom Aussterben bedrohte Mosel-Apollofalter und sein Lebensraum geschützt werden.

„Wir haben uns dem Schutz des Apollofalters verschrieben und es gibt bereits viele wichtige Projekte und Initiativen, um ihn in der Region zu erhalten“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Doch noch stärkere Umweltauflagen würden den Weinbau gefährden, machte er auch deutlich. „Der Steillagenweinbau hat für uns eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung, er ist für den Tourismus wichtig, die Kulturlandschaft zieht Besucher an, von denen die ganze Region profitiert. Das sichert zahlreiche Arbeitsplätze“, unterstrich Wolfgang Lambertz.

i Die einzigartige Kulturlandschaft an der Mosel mit ihren Steillagen wie hier am Calmont soll erhalten werden. Darum will die Verbandsgemeinde Cochem die Winzerinnen und Winzer unterstützen. Junker Dieter

VG-Chef: Alle gemeinsam tätig werden

Er wies darauf hin, dass der Steillagenweinbau zwar vor allem an der Mosel betrieben werde, er aber dennoch eine große wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Verbandsgemeinde Cochem habe. Daher betonte der Bürgermeister: „Wir alle in der Verbandsgemeinde müssen daher die Sorgen der Winzerinnen und Winzer ernst nehmen und darum jetzt auch tätig werden.“

Darum sei es wichtig, dass die Bedeutung des Steillagenweinbaus als regionales Wirtschaftselement und Kulturgut auch vom Land anerkannt werde. „Ich denke, wir sollten hier den Ministerpräsidenten entsprechend anschreiben, damit auch die Landesregierung hier aktiv wird und den Steillagenweinbau unterstützt“, kündigte der VG-Bürgermeister an. Ebenso seien aber auch ein gemeinsamer Dialog und eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren notwendig, damit passgenaue Lösungsansätze entwickelt werden könnten.

Einladung an Umwelthilfe und Schmetterlingskundler sinnvoll?

„Ein solches Papier allein reicht nicht aus“, mahnte allerdings Ulrich Möntenich, der Vorsitzende der FWG/FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Hier müssten vielmehr die Menschen für die Kulturlandschaft stärker sensibilisiert werden, damit diese geschützt und erhalten werde. „Darum sollten wir auch die Umwelthilfe und diese Arbeitsgemeinschaft einladen, damit sie sich von der Bedeutung des Steillagenweinbaus an der Mosel überzeugen können und mehr Verständnis entwickeln für die Situation hier vor Ort an der Mosel“, machte Möntenich deutlich und betonte: „Die Winzerbetriebe wollen nicht die Landschaft zerstören, sondern die Steillagen erhalten.“

Volle Unterstützung für das Anliegen signalisierte die CDU im Verbandsgemeinderat. „Es ist wichtig, dass wir zeigen und deutlich machen, dass wir an der Seite unserer Winzerinnen und Winzer stehen“, unterstrich deren Fraktionsvorsitzende Nicole Jobelius-Schausten. SPD-Fraktionschef Hans Bleck betonte ebenfalls, dass seine Fraktion hinter dieser Initiative stehe, er aber gehofft hätte, dass die Winzerinnen und Winzer wie auch ihre Interessenvertretungen schon früher versucht hätten, hier großzügigere Ausnahmen für die Weinbergsspritzung zu erhalten. Worauf Kilian Moritz (CDU), selbst Winzer in Pommern, entgegnete, dass die Verbände hier schon viele Zugeständnisse gemacht hätten, die Klage aber dennoch gekommen sei.