VG Cochem will der Jugend mehr bieten

Dass es in der Verbandsgemeinde (VG) Cochem aktuell Defizite gibt, wenn es um Jugendarbeit geht, ist bekannt. Daran soll sich bald etwas ändern. Um das Wie ging es jetzt im VG-Rat.

Die Verbandsgemeinde Cochem will ihre Jugendarbeit intensivieren. Neben der fachlichen Betreuung der Jugendgruppen in den Dörfern soll vor allem in der Kreisstadt wieder ein zentraler Jugendtreff entstehen. Dabei hofft die VG auf Landesmittel, entsprechende Vorbereitungen sollen nun angegangen werden.

„Es gab mehrere Gespräche im Fachausschuss wie auch mit der Kreisjugendhilfe. Alle sehen den Bedarf für eine solche Intensivierung unserer Jugendarbeit“, unterstrich Bürgermeister Wolfgang Lambertz im Verbandsgemeinderat in Bremm. Mit weiteren Angeboten soll dabei dem gestiegenen Unterstützungs- und Beratungsbedarf von jungen Menschen begegnet werden, auch sollen präventive Maßnahmen bei Sucht und Konfliktbewältigung eine Anlaufstelle erhalten. Und schließlich will die Verbandsgemeinde hier auch dem Zuwachs von Menschen mit Migrationshintergrund Rechnung tragen und einen Beitrag leisten zur sozialen Integration.

Räumlichkeiten des früheren Jugendcafés als Standort

Der künftige zentrale Jugendtreff soll im städtischen Gebäude in der Ravenéstraße eingerichtet werden, wo auch schon das Jugendcafé zu Hause war. Hier sollen zwei pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. Die Räume, die renovierungsbedürftig sind, werden von der Stadt Cochem der Verbandsgemeinde dabei unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die hier beschäftigten Mitarbeitenden sollen auch die Jugendgruppen in den Ortsgemeinden betreuen.

Mittlerweile hat die VG-Verwaltung eine Konzeption für die Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde erstellt, die nun die Grundlage für entsprechende Förderanträge für Landesmittel dienen können. Angedacht sind hier Fördergelder aus dem Programm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“, dem Leader-Programm und dem Landesprogramm „Jugendarbeit im ländlichen Raum – Mobile Jugendarbeit“, aber auch aus der Kreis-Jugendhilfe, da in Cochem auch Jugendliche aus anderen Verbandsgemeinden betreut werden.