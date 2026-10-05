Geld soll nicht verfallen
VG Cochem verteilt Fördermillionen neu
Rund 3,1 Millionen Euro hat die VG Cochem für Projekte aus dem Regionalem Zukunftsprogramm des Landes beantragt und auch bewilli
Rund 3,1 Millionen Euro hat die VG Cochem für Projekte aus dem Regionalem Zukunftsprogramm des Landes beantragt und auch bewilligt bekommen. So verteilen sich die Mittel.
Hendrik Schmidt/dpa

Förderungen für 27 Projekte hat die VG Cochem beantragt und bewilligt bekommen. Mit dem Programm will das Land gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen schaffen. So werden die Mittel in der VG eingesetzt. 

Lesezeit 2 Minuten
Im vergangenen Sommer hat die Verbandsgemeinde (VG) Cochem im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) insgesamt 27 Einzelprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 3,1 Millionen Euro beantragt und vom Land auch bewilligt bekommen. Diese Projekte sind nun in der Planung oder Umsetzung, allerdings ergab sich bei einigen Vorhaben auch Änderungsbedarf.
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