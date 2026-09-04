Kreistag hat das letzte Wort VG-Chefin kämpft für Realschulstandort Lutzerath Dieter Junker 04.09.2026, 12:00 Uhr

i In der Eifelgemeinde Lutzerath sind im Schulzentrum eine Grundschule sowie Teile der Realschule plus Ulmen-Lutzerath untergebracht. Nun steht eine Schließung des Realschulstandorts Lutzerath im Raum. David Ditzer/Archiv

Der Schulausschuss des Kreises Cochem-Zell will den Realschulstandort Lutzerath aufgeben. Doch VG-Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens kämpft weiter für die Klassen 5 und 6. Die endgültige Entscheidung fällt am 14. September im Kreistag.

Der Schulausschuss des Kreises will den Realschulstandort in Lutzerath aufgeben und die Realschule plus Vulkaneifel künftig in Ulmen konzentrieren. Trotzdem gibt Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, die Hoffnung nicht auf, die beiden Klassenstufen 5 und 6 in Lutzerath doch noch zu erhalten.







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