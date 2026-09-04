Der Schulausschuss des Kreises Cochem-Zell will den Realschulstandort Lutzerath aufgeben. Doch VG-Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens kämpft weiter für die Klassen 5 und 6. Die endgültige Entscheidung fällt am 14. September im Kreistag.
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Der Schulausschuss des Kreises will den Realschulstandort in Lutzerath aufgeben und die Realschule plus Vulkaneifel künftig in Ulmen konzentrieren. Trotzdem gibt Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, die Hoffnung nicht auf, die beiden Klassenstufen 5 und 6 in Lutzerath doch noch zu erhalten.