Kreistag hat das letzte Wort
VG-Chefin kämpft für Realschulstandort Lutzerath
In der Eifelgemeinde Lutzerath sind im Schulzentrum eine Grundschule sowie Teile der Realschule plus Ulmen-Lutzerath untergebrac
In der Eifelgemeinde Lutzerath sind im Schulzentrum eine Grundschule sowie Teile der Realschule plus Ulmen-Lutzerath untergebracht. Nun steht eine Schließung des Realschulstandorts Lutzerath im Raum.
David Ditzer/Archiv

Der Schulausschuss des Kreises Cochem-Zell will den Realschulstandort Lutzerath aufgeben. Doch VG-Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens kämpft weiter für die Klassen 5 und 6. Die endgültige Entscheidung fällt am 14. September im Kreistag.

Lesezeit 2 Minuten
Der Schulausschuss des Kreises will den Realschulstandort in Lutzerath aufgeben und die Realschule plus Vulkaneifel künftig in Ulmen konzentrieren. Trotzdem gibt Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, die Hoffnung nicht auf, die beiden Klassenstufen 5 und 6 in Lutzerath doch noch zu erhalten.
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