Prozess am Landgericht Trier Versuchter Totschlag im Hunsrück: Angeklagte sagen aus Petra Willems 17.12.2025, 12:00 Uhr

i Zwei Brüder stehen nach einem Angriff auf ihre Ehefrau und Schwägerin in Trier vor Gericht. Volker Hartmann/dpa. picture alliance / dpa

Ein Brüder-Paar steht wegen des Angriffs auf eine Frau vor Gericht. Der ältere soll versucht haben, seine Schwägerin zu töten. Sein Bruder soll ihr nicht zu Hilfe gekommen sein. Am zweiten Prozesstag sagten mehrere Zeugen und die Angeklagten aus.

Morbach. Eines dürfte nach dem zweiten Prozesstag wegen versuchten Totschlags und unterlassener Hilfeleistung am Landgericht Trier gegen zwei Brüder aus Morbach klar sein: Sowohl der Hauptangeklagte als auch das mutmaßliche Opfer wurden an jenem Samstag im April dieses Jahres verletzt.







