Am 14. September ist wieder Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr können Besucher unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ neue Orte entdecken. Wir haben eine Übersicht mit den Denkmälern in der Region erstellt, die teilnehmen.

i In Moselkern steht das älteste Rathaus an der Mosel, welches am Tag des Denkmals seine Türen öffnet. Kevin Rühle

Alte Burgen und historische Gebäude gibt es in der Region viele, aber nicht alle sind für Besucher frei zugänglich. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, öffnen einige Gebäude ihre Türen und laden zu Besichtigungen und Führungen ein. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz organisiert diesen Tag unter dem Motto: „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“

Folgende Denkmäler werden im Kreis Cochem-Zell ihre Türen öffnen

In Senheim kann die Alte Vogtei, ein romanischer Wohnturm, von 11 bis 19 Uhr besichtigt werden. Der Architekt Franz Niespor wird das Konzept der Restaurierung in einem Vortrag um 15 Uhr vorstellen. Die Arbeiten des Künstlers Christoph Anders werden auch zu sehen sein, denn der romanische Wohnturm dient ihm als Atelier. Das alte Rathaus in Moselkern öffnet von 11 bis 16 Uhr seine Türen. In Führungen können Besucher erfahren, wie das alte Rathaus als Notkirche, Schule und Kindergarten genutzt wurde.

In der St.-Remaclus-Kirche in Cochem werden von 11 bis 19 Uhr studentische Arbeiten der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen ausgestellt. Dabei geht es um nachhaltige Nutzungskonzepte, um das Gotteshaus vor einer Entweihung zu bewahren. Um 12 und 15 Uhr spielt Jens Michels auf dem historischen Bechtsteinflügel. Der Tag endet mit einem Taizégebet um 18.30 Uhr.

Um 10 Uhr wird im gallo-römischen Höhenheiligtum in Bremm ein Vortrag zum Höhenheiligtum und zur Calmont-Region stattfinden. Außerhalb der einstündigen Vorstellung ist keine Besichtigung des Denkmals möglich. Der Denkmalverein in Mesenich lädt ebenfalls um 10 Uhr und um 15 Uhr zu einem Rundgang zu renovierten Denkmälern und zur Schmiede-Kunst am Bau ein. Währenddessen findet ein Vortrag mit dem Namen „Der Wert von Denkmalen“ statt.

Diese Denkmäler kann man in Koblenz besichtigen

Um 13.30 Uhr beginnt in Koblenz eine etwa 90-minütige Führung durch den Bibelgarten Arenberg/Immendorf. Der Treffpunkt ist vor der Wallfahrtskirche. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und diverse Getränke. Zutritt zum Bibelgarten haben die Besucher von 11 bis 18 Uhr. Um 11 Uhr können Interessierte die Feste Kaiser Franz im Zuge einer 75-minütigen Führung durch den Festungspark besichtigen. Außerhalb dieser Führung haben Besucher keinen Zutritt zum Festungsgelände.

i Das Fort Asterstein in Koblenz hat am Tag des Denkmals von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Peter Karges

Das Fort Asterstein ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, und um 11, 13 und 15 Uhr finden Führungen im Reduit statt. Das Torhaus ist als Informationspunkt für alle Festungsteile geöffnet. Für das leibliche Wohl wird gegrillt und regionaler Wein ausgeschenkt. Zeitgleich findet auf dem Gelände eine Bürgerbeteiligung zur zukünftigen Nutzung der Koblenzer Festungsteile statt. Das Verwaltungsgebäude Stresemannstraße ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet und präsentiert die Steelart Ausstellung der Mayener Künstlerin Tanja Bowe. Sie beschäftigt sich mit abstrakter Kunst in Verbindung mit Edelstahl.

i Auf dem Fort Konstantin finden auch Weinfeste statt, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Am Tag des offenen Denkmals soll aber das Gebäude die Hauptrolle spielen. Sascha Ditscher

Das Fort Großfürst Konstantin öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Türen. Das Ensemble von „Schauspiel im Denkmal“ stellt seine Arbeit vor, und Matthias Kellermann beschäftigt sich in zwei Vorträgen über die Festung Koblenz-Ehrenbreitstein nach dem Ersten Weltkrieg. Bis 15 Uhr findet ein kleiner Bücherflohmarkt mit Publikationen zu Koblenz und zu den Festungsanlagen statt. Im Rahmen einer Führung können Außenanlagen und Innenräume von Fort Konstantin stündlich zwischen 11 und 14 Uhr besichtigt werden.

Im Kreis Mayen-Koblenz öffnen knapp 30 Denkmäler ihre Türen

Im Alten Arresthaus in Mayen haben Besucher die Möglichkeit, das Eifelarchiv von 11 bis 15 Uhr zu besichtigen. Es finden Führungen von ehrenamtlichen Archivpflegern des Geschichts- und Altertumsvereins für Mayen und Umgebung statt, bei denen die alten Zellen erkundet werden können. Das Brückentor in Mayen hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Bedarf werden Denkmalführungen von Mitgliedern der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft organisiert, aber Besucher können die Ausstellung auch selbst erkunden.

Die Alte Propstei in Kruft können Gäste von 14 bis 17 Uhr besichtigen. Außerdem wird die Präsentation „Auf den Spuren der Laacher Klosterhöfe in Kruft“ gezeigt. Auf dem Gelände werden Kaffee, Kuchen und Getränke bereitgestellt. Beim Denkmal Alter Krahnen in Andernach können Besucher den funktionsfähigen Schiffsverladekran von 15 bis 16 Uhr besichtigen.

i Der Alte Krahnen in Andernach ist immer noch funktionsfähig und kann am 14. September von 15 bis 16 Uhr besichtigt werden. Sascha Ditscher

Die Barockkirche St. Cäcilia in Saffig kann von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Um 14 Uhr sowie um 16 Uhr werden Führungen angeboten. Darüber hinaus stehen Mitglieder des veranstaltenden Fördervereins für die Beantwortung von Fragen und für Erläuterungen zur Verfügung. Zudem wird die Fotoausstellung „Historische Impressionen der Barockkirche St. Cäcilia“ gezeigt.

Die Burg Sayn in Bendorf öffnet ihre Tore von 11 bis 18 Uhr. „Ritter Hermann von Sayn“ wird Führungen über die Oberburg mit Zugang zur ehemaligen Burgkirche anbieten. Sein Knappe „Jakobus von Eisenthal“ wird den Besuchern in der Waffenkammer die Waffen zeigen und erklären. Auch die Burggastronomie „Burg Sayn“ öffnet an diesem Tag von 11 bis 19 Uhr.

i Auf der Burg Sayn in Bendorf bieten Schausteller Führungen an. Thilo Hagen

Das Denkmalareal Sayner Hütte in Bendorf können Besucher von 10 bis 17 Uhr besuchen, um 11 und 13 Uhr finden auch Führungen statt. Auf dem Hüttengelände bietet Volker Allexi Einblicke in die Gussfertigung an. Das Denkmalareal ist auch für Kinder geeignet, denn es findet eine Abenteuer-Rallye im Kulturpark Sayn statt. Der Eigentümer der Direktorenvilla Sayner Hütte in Bendorf bietet außerdem zwei Führungen zur Geschichte und zur heutigen Nutzung des Gebäudes an. Sie finden um 10 und 15 Uhr statt und dauern jeweils 45 Minuten.

Die ehemalige Prämonstratenser Abtei Sayn in Bendorf ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Um 9.30 Uhr findet in der Abteikirche ein Gottesdienst statt. Ab 13 Uhr bietet der Förderkreis Abtei Sayn stündliche Führungen an. Hein’s Mühle und das dazugehörige Mühlenmuseum in Bendorf öffnen von 11 bis 17 Uhr. Gästeführer sind vor Ort und erzählen etwas zu der fast 500 Jahre Mühlen-Historie in Sayn. Für Getränke sorgt Bettys Weinwelt mit einem Wein- und Getränkestand. Um 15 Uhr liest die Autorin Sandra Anne Roos aus ihrem Roman „Der Baumkontrolleur – Lass Liebe Wurzeln schlagen“ vor.

i Die Burgruine Wernerseck zwischen Ochtendung und Plaidt ist von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Regina Theunisssen. Heinz Israel

Bei einer Burgführung über die Burgruine Wernerseck zwischen Ochtendung und Plaidt werden Besonderheiten der Burganlage besprochen, der Bergfried bestiegen und die Geschichte der Burg beschrieben. Die Ruine ist von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Virneburg kann in Virneburg von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Außerdem sind etwa einstündige Führungen über die Burg um 10, 11, 13 und 14 Uhr eingeplant. Dabei wird die Geschichte der Burg vorgestellt, ein Rundgang über die Burg mit Erklärungen zu der Ruine sowie eine Vorstellung der laufenden und geplanten Sanierungsarbeiten organisiert.

Denkmalspaziergang in Weißenthurm

In Weißenthurm findet um 14 Uhr ein Denkmalspaziergang statt. Ab dem weißen Turm geht es zur katholischen St.-Trinitatis-Pfarrkirche und zum Hoche-Denkmal, wo von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung über Waffen und Werkzeuge des 18. Jahrhunderts stattfindet.

i In der Stiftskirche Münstermaifeld wird am Tag des Denkmals ein Orgelkonzert stattfinden. M-Obersteiner. Manfred Obersteiner

In der ehemaligen Stiftskirche in Münstermaifeld stellt der Stadtführer Wolfgang Fuhrmann die Münstermaifelder Familie Weckbecker vor, und Diakon Winfried Hommes erläutert die Bedeutung der Ornamentik. Um 15 Uhr findet ein Orgelkonzert mit Thomas Diedrich, einem Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Mehring, statt. Geöffnet hat die Stiftskirche von 9 bis 18 Uhr. Die ehemalige Synagoge in Münstermaifeld können Gäste von 11 bis 15 Uhr besuchen. Um 11 Uhr findet ein einstündiger Stadtrundgang zu den Stätten jüdischen Lebens in Münstermaifeld statt. Von 17 bis 18.15 Uhr gibt es ein Konzert.

i Am Tag des offenen Denkmals können Besucher an einer 45-minütigen Führung in der Matthiaskapelle teilnehmen. GDKE / Elisa Kulbe

Eine 45-minütige Führung mit Geschichte(n) der Kapelle wird um 15 Uhr in der Matthiaskapelle in Kobern-Gondorf angeboten. Die katholische St.-Cyriakus-Pfarrkirche in Mendig kann man von 12 bis 18 Uhr besichtigen. Außerdem gibt es Führungen um und in der Kirche. Bei Interesse werden auch Glockenturm und Aufstieg über das Gewölbe der neuen Kirche angeboten.

Im Königsstuhl in Rhens präsentiert ein Stand der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft zu Rhens von 12 bis 16.30 Uhr Informationen zum Königsstuhl. Mitbrüder und Mitschwestern der Bruderschaft führen außerdem kostenlose Führungen auf und um das Objekt durch und erklären dessen Geschichte und Baugeschichte.

Weitere Informationen zum Programm und den teilnehmenden Denkmälern gibt es unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm