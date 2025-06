Auch in diesem Jahr fand wieder ein Staplercup statt, an dem mit Adnan Catic aus dem Ulmener Stadtteil Vorpochten der Sieger der Jahre 2019, 2022 und 2023 teilnahm. So heißt es in einer Pressemitteilung. Catic setzte sich in Bekond auf dem Gelände der Firma Jungbluth nach zahlreichen und immer härter werdenden Prüfungen erfolgreich gegen seine Mitkonkurrenten durch und siegte erneut.

Er darf jetzt als einer der deutschen Teilnehmer an der Staplercup-Weltmeisterschaft teilnehmen, die Ende Oktober dieses Jahres bei der Fa. Linde in Aschaffenburg durchgeführt werden. Adnan Catic ist bei der Weinkellerei Andreas Oster in Cochem-Brauheck beschäftigt. Dieser Wettkampf wurde von den Regionen Rheinland-Pfalz und Saarland durchgeführt und verlangte von den Teilnehmern viel Können im Umgang mit einem Stapler.

i Eine schwere Aufgabe war es, zwei Spielzeugpaletten auf einem Model-Lkw mit einem Gabelstapler abzusetzen. Wilfried Puth

Geschicklichkeit, Sicherheit, Schnelligkeit sowie Spaß und Freude an den ihnen bei diesem Wettkampf gestellten Herausforderungen standen für die immerhin 60 teilnehmenden Staplerfahrer an erster Stelle. „Ich freue mich besonders über diesen Sieg – und das jetzt schon zum 4. Mal“, sagte der Sieger Adnan Catic nach der Siegerehrung, wie es in der Pressemitteilung heißt. Er bedankte sich am meisten bei seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern für die tolle Unterstützung und ständige Motivation.