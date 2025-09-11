Manchmal ist der Name Programm. Lucky heißt ein junger Kater, der es mehreren glücklichen Zufällen zu verdanken hat, dass seine Besitzer ihn nach acht Wochen vergeblicher Suche endlich wieder in die Arme schließen konnten. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil der zweijährige schwarz-weiße Stubentiger, der in Ellenz-Poltersdorf gefunden wurde, aus den Niederlanden an die Mosel kam.

i Luckys lange Reise hat ein glückliches Ende gefunden. Darüber freuen sich (von links) Nina Born, Fanny und Floris Lans und Dirk Fuhrmann. Meier Brigitte

Dirk Fuhrmann, der in der Doppelgemeinde zu Hause ist, hat den weit gereisten, ausgehungerten Kater vor seiner Haustür gefunden und ihn erst einmal gefüttert. „Er war zutraulich und sehr hungrig“, berichtet er. Über Nacht verschwindet das Tier wieder, kommt jedoch am frühen Morgen schreiend zurück. Jetzt weiß Fuhrmann, dass der Kater sein Zuhause sucht und Hilfe braucht. In der Garage bekommt er ein warmes Plätzchen zum Ausruhen und Futter zum satt Essen. Fuhrmann lässt die Katze tierärztlich untersuchen, dabei entdeckt die Tierärztin, dass Lucky einen Chip unter der Haut trägt und mit einer Identifizierungsnummer registriert ist. Luckys Nummer führt jedoch nicht direkt zu seinen Besitzern, weil sie nicht in Deutschland registriert ist.

Im Internet recherchiert

Der Zufall will es, dass Nina Born aus Kail auch gerade bei derselben Tierärztin ist. Die ehrenamtliche Tierschützerin gehört der privaten Gruppe „Pfotenengel“ an, die schon einige als für immer verloren geglaubte Katzen und Hunde aufgespürt hat, und kennt sich aus. Mit Recherchen im Internet und einer sogenannten Transponder-Rückverfolgung gelangt sie an ein niederländisches Portal. Dort ist Luckys Wohnort und die von seinen Besitzern freigegebene Telefonnummer hinterlegt. Und beim Anruf dort trägt ein weiterer glücklicher Zufall dazu bei, dass der Kater schnell in Ellenz-Poltersdorf abgeholt werden kann: Nina Born spricht fehlerfrei niederländisch.

Fanny Lans und ihr neunjähriger Sohn Floris aus Heesch setzen sich nach dem Anruf sofort ins Auto, um Lucky an der Mosel im rund 300 Kilometer entfernten Ellenz-Poltersdorf abzuholen. „Als Nina Born am Telefon erklärte, dass unser Kater an der Mosel aufgetaucht ist, konnten wir es zunächst gar nicht glauben“, erzählt Fanny Lans. Nicht nur sie und Floris vergießen Freudentränen, als sie ihr lange vermisstes Familienmitglied wohlbehalten auf einer kuscheligen Decke liegen sehen. Floris hat eine Dose mit Leckerlis mitgebracht, die er Lucky ins Mäulchen schiebt. Auch sein Finder Fuhrmann sowie Nina Born sind gerührt von der Wiedersehensszene.

War der Kater blinder Passagier im Lkw?

Leider kann der reiselustige Vierbeiner nicht erzählen, wie er die lange Strecke von den Niederlanden an die Mosel zurückgelegt hat. Fanny Lans vermutet allerdings, dass er einen Lkw als Transportmittel genutzt hat: „Lucky war bei meiner Mutter, weil wir in Urlaub waren. In der Nähe ihrer Wohnung befindet sich ein Parkplatz, wo Lkw-Fahrer übernachten.“ Möglicherweise ist der neugierige Kater, der als Freigänger nachts oft unterwegs ist, unter eine Plane geklettert und unfreiwillig als blinder Passagier mitgefahren. Es wird auch Luckys Geheimnis bleiben, wie er sich acht Wochen lang durchgeschlagen hat. „Er sieht gut aus, nur etwas dünner“, stellt Fanny Lans erleichtert fest.

Wieder zu Hause in Heesch warten noch Floris´ zwei Brüder und Luckys Schwester auf die Heimkehr des Ausreißers. Die ganze Familie sowie Freunde haben wochenlang mit klappernden Leckerli-Dosen nach dem Kater gesucht. „Jetzt werden wir ein großes Familienfest feiern“, plant Floris strahlend. Dass es ein rührendes Wiedersehen geben konnte, ist Luckys Registrierung per Chip, glücklichen Zufällen und dem liebevollen, umsichtigen Handeln von Tierschützern zu verdanken.