Skandal in Cochem-Brauheck Vermieter lässt 200 Menschen im Kalten sitzen Birgit Pielen 12.11.2026, 13:26 Uhr

i Hilde und Bernhard Laßmann haben es in ihrer Wohnung nur warm, weil sie sich ein Heizgerät angeschafft haben. Seit Mai funktioniert die Gasheizung nicht mehr. Birgit Pielen

200 Menschen in Cochem-Brauheck sitzen im Kalten, in manchen Wohnungen ist es nur noch 11 Grad. Die Gasheizungen bleiben kalt, obwohl alle ihre Miete und die Nebenkosten pünktlich bezahlt haben.

6 Grad zeigt das Thermometer an diesem Morgen in Cochem-Brauheck. Nur wenige Menschen sind in der Groenhoffstraße unterwegs – jener Straße, die bundesweit in den Schlagzeilen ist. Denn hier leben derzeit 200 Menschen in 70 Wohnungen ohne Gasheizung. Schuld an der Misere ist der Vermieter, die Wohnungsgesellschaft „CC Capital Verwaltung KG“.







Artikel teilen

Artikel teilen