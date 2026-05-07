Besondere Wohnformen Verliebt in den alten Bahnhof von Pünderich Winfried Simon 07.05.2026, 14:00 Uhr

i Der alte Pündericher Bahnhof der Moselbahn ist wieder ein Schmuckstück geworden. Winfried Simon. RZ

1902 gebaut, heute ein Schmuckstück: Gert Eisenbürger und Gaby Küppers bewohnen den alten Bahnhof in Pünderich.

Einst hielten in Pünderich fast stündlich Lokomotiven. Fahrgäste stiegen ein und aus, Weinkisten und Kohlen wurden verladen. Doch das ist lange her: Vor 65 Jahren machte letztmals ein Zug der Moseltalbahn in der Gemeinde Halt. Die Strecke zwischen Trier und Bullay, auf der das sogenannte „Saufbähnchen“ verkehrte, galt als unrentabel und wurde ab 1963 nach und nach stillgelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen