Sorida e.V. unterstützt soziale Projekte in Ghana, die vor allem Frauen und Kindern zugutekommen. In Greimersburg gab es jetzt eine Benefizveranstaltung.
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Nach 2022 war es die sechste Benefizveranstaltung von Sorida e.V. (Society for the rural Integration and Development in Afrika), die im Greimersburger Bürgerhaus erneut auf großes Besucherinteresse stieß. Für Sorida-Vorsitzende und Sozialpädagogin Ramona Junglas war dies eine Bestätigung für ihre humanitäre Arbeit, bei der sie und der Verein sich für soziale Projekte in Ghana einsetzen.