Aktion in Greimersburg Verein Sorida hilft Menschen in Ghana Thomas Esser 16.11.2026, 16:00 Uhr

i Sorida-Vorsitzende Ramona Junglas begrüßt die Besucher und stellt den Verein und seine Projekte in Ghana vor. Thomas Esser

Sorida e.V. unterstützt soziale Projekte in Ghana, die vor allem Frauen und Kindern zugutekommen. In Greimersburg gab es jetzt eine Benefizveranstaltung.

Nach 2022 war es die sechste Benefizveranstaltung von Sorida e.V. (Society for the rural Integration and Development in Afrika), die im Greimersburger Bürgerhaus erneut auf großes Besucherinteresse stieß. Für Sorida-Vorsitzende und Sozialpädagogin Ramona Junglas war dies eine Bestätigung für ihre humanitäre Arbeit, bei der sie und der Verein sich für soziale Projekte in Ghana einsetzen.







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