Mit Einnahmen aus Secondhandladen und Spenden hilft der Verein „Durchblick“ aus akuten Notlagen. Im letzten Jahr sind so 60.000 Euro an bedürftige Menschen geflossen.

Für ihre Einkäufe im Secondhandladen Kaisersesch zahlen die Kunden symbolische Kleinstbeträge. Dennoch bewegt sich der jährliche Umsatz im sechsstelligen Bereich. Die vom Kassierer des Trägervereins „Durchblick“ bei der Jahreshauptversammlung genannten Zahlen lassen staunen und machen deutlich, was ehrenamtliches Engagement bewirken kann. So hat der Verein im vergangenen Jahr bedürftige Menschen mit insgesamt rund 60.000 Euro unterstützt.

Der mit größter Zustimmung wiedergewählte Vorsitzende Adrian Mohr blickt zurück auf die Aktivitäten von 2024 und stellt nüchtern, aber zufrieden fest: „Es war ein sehr anstrengendes Jahr mit vielen Aktivitäten.“ Insbesondere hat eine intensive Öffentlichkeitsarbeit das Interesse für die Vereinsarbeit geweckt, sodass Mohr neben seiner Tätigkeit als Berater und Organisator für Hilfen auch viele Anfragen von ähnlichen Initiativen beantworten muss. Aufwendig ist auch das stetige Knüpfen eines Netzwerks mit Partnern, die als Ansprechpartner in akuten Notfällen schnell helfen können, sei es mit deren Kontakten zu einflussreichen Institutionen oder auch mit Spenden. Als besonders erfreulich beschreibt Mohr die 2024 ins Leben gerufene Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Cochem, von dessen sozialem Engagement er sehr beeindruckt ist.

Förderung von Kindern liegt dem Verein besonders am Herzen

Aus den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen des Secondhandladens hilft „Durchblick“ in Not geratenen Menschen unbürokratisch und schnell aus finanziellen Engpässen. Soforthilfen haben im vergangenen Jahr zum Beispiel ein schwer erkranktes Kind erhalten und eine von ihrem Partner misshandelte Frau, die mit ihren Kindern auf der Straße stand. Die Förderung von Kindern liegt „Durchblick“ besonders am Herzen, etwa beim Musikunterricht, bei Nachhilfeunterricht oder Klassenfahrten. Über die vorweihnachtliche „Wunschbaumaktion“, bei der hilfsbereite Menschen Weihnachtsgeschenke spenden, haben sich schon viele arme Kinder gefreut. Beim jährlichen Kinderfest im Mai erhalten alle beim Verein registrierten Kinder einen Einkaufsgutschein.

Flüchtlingshilfe: Info-Flyer auch in ukrainischer Sprache

Erstmals kamen im vergangenen Jahr die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheims Kaisersesch in den Genuss eines Shopping-Erlebnisses im Secondhandladen. Dazu wurden die alten Menschen abgeholt und nach ihrem Einkauf mit Unterhaltungsprogramm wieder ins Heim gefahren. Nach wie vor engagiert sich „Durchblick“ in der Flüchtlingshilfe, etwa bei Kontakten zu Behörden. Neu ist daher ein Info-Flyer in ukrainischer Sprache und Antragsformulare in zwölf weiteren Sprachen.

Im vergangenen Jahr wurde der 300 Quadratmeter große Laden renoviert und die Verkaufsfläche für das breit gefächerte Sortiment von Bekleidung für Jung und Alt, Haushaltsgegenständen, Hygieneartikeln, Büchern und Spielsachen neu gestaltet. Mehr als 30 ehrenamtliche Mitarbeitende und zwei Mini-Jobber halten den Laden am Laufen.