2024 an der Mosel Verbandsgemeinde Zell hat einen neuen Sitz Dieter Junker 27.12.2024, 15:00 Uhr

i Eröffnung des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Zell im März 2024. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Moderner, größer und zeitgemäß, was die Ausstattung der Arbeitsplätze angeht. Die Verbandsgemeinde Zell eröffnet im März ihr neues Rathaus.

Nach drei Jahren Bauzeit ist es so weit: Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Zell wird im März mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. Der Neubau an der Zeller Schloßstraße, gegenüber dem Finanzamt, der früheren Zeller Kreisverwaltung, ist wichtiger Teil einer Neukonzeption der Stadt Zell in diesem Bereich, wo der Uferabschnitt zwischen der Fußgängerbrücke nach Kaimt und dem Corray attraktiv umgestaltet werden soll.

