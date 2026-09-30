Die VG Ulmen will in Sachen KI nicht hinterherhängen. Um nützliche Tools effizienter in die Verwaltung zu integrieren, soll nun ein entsprechendes KI-Konzept her. Welche Bedingungen dafür zwingend erfüllt werden müssen, legt der VG-Rat vorab fest.
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Künstliche Intelligenz (KI) spielt im privaten wie im gesellschaftlichen Leben eine immer größere Rolle. Auch kommunale Verwaltungen nutzen zunehmend KI-Tools. Verwaltungsmitarbeiter sind damit konfrontiert, immer mehr Kontakte zwischen Behörde und Bürger laufen digital.