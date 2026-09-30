Pläne des VG-Rats Verbandsgemeinde Ulmen will ein KI-Konzept erstellen Dieter Junker 30.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Ulmen hat beschlossen, dass eine KI-Strategie her muss. Die Verwaltung will von den hilfreichen Tools gebrauch machen, legt aber vorab ein paar Grundregeln fest, die dabei Beachtung finden sollen. Junker Dieter/Archiv. Junker Dieter

Die VG Ulmen will in Sachen KI nicht hinterherhängen. Um nützliche Tools effizienter in die Verwaltung zu integrieren, soll nun ein entsprechendes KI-Konzept her. Welche Bedingungen dafür zwingend erfüllt werden müssen, legt der VG-Rat vorab fest.

Künstliche Intelligenz (KI) spielt im privaten wie im gesellschaftlichen Leben eine immer größere Rolle. Auch kommunale Verwaltungen nutzen zunehmend KI-Tools. Verwaltungsmitarbeiter sind damit konfrontiert, immer mehr Kontakte zwischen Behörde und Bürger laufen digital.







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