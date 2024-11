Aktion kommt Kindern in materieller Not in der Verbandsgemeinde Kaisersesch zugute Verbandsgemeinde hilft Kindern: Wer macht beim Wunschweihnachtsbaum mit? red 04.11.2024, 14:50 Uhr

i Die VG-Verwaltung Kaisersesch hofft, dass bei der Wunschweihnachtsbaumaktion viele Geschenke für Kinder aus Familien mit schmalem Budget zusammenkommen. Foto: Jens Wolf dpa/lah Jens Wolf. picture alliance / dpa

Mit einem Wunschweihnachtsbaum will die Verbandsgemeinde Kaisersesch Kindern in materieller Not helfen. Die Aktion beginnt bald. Wir erklären, was es damit auf sich hat

Durch Arbeitslosigkeit, Armut und Flucht aus ihrer Heimat leben viele Familien mit Kindern auch in der hiesigen Region in materieller Not. Darauf weist die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch in einer Pressemitteilung hin. Oft reiche das Budget der Eltern nicht einmal für den täglichen Lebensunterhalt aus: „Eine Puppe, ein Spielzeugauto, eine Eisenbahn, Legobausteine oder auch ein Winterpulli sind nur einige der Kinderwünsche, die besonders zur ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen