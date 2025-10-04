Der Rat der Verbandsgemeinde Cochem stärkt seine Rettungskräfte: Das Gremium hat jetzt beschlossen, dass Ersthelfersysteme in einigen Orten ausgebaut werden. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik.
Lesezeit 2 Minuten
Der First-Responder-Ausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Cochem schreitet weiter voran. Bei seiner Sitzung in Nehren stimmte der VG-Rat der Einrichtung von entsprechenden Einheiten bei den Feuerwehren Bruttig-Fankel und Ediger-Eller sowie einem Ersthelfersystem des DRK für die Stadt Cochem zu.