Treis-Karden. Der Eierberg stellt ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Spaziergänger dar. Der Leser Valerius Mies berichtete unserer Zeitung allerdings, dass eine kleine Hütte namens „Hett am Eijerbärsch“, die entlang eines Spazierwegs steht, beschmiert wurde. Ihm zufolge müsse das zwischen dem 13. und 14. August passiert sein.

Hütte wurde vor Jahren ehrenamtlich gebaut

Auf Anfrage unserer Zeitung erzählt der Treis-Kardener Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser davon, dass die Hütte vor Jahren ehrenamtlich gebaut wurde, um Spaziergängern eine Pausenmöglichkeit zu geben. Dadurch ist die Hütte Gemeindeeigentum und es ist Aufgabe der Gemeinde, sich um den Vorfall zu kümmern.

Ortsbürgermeister möchte Anzeige erstatten

Eine Anzeige zu erstatten, sei auf jeden Fall der Plan, wie der Ortsbürgermeister betonte. Außerdem wolle er die „Hett am Eijerbärsch“ auch wieder instand setzen. Wie oder wann die Hütte neu von den Schmierereien befrfeit werden soll, ist noch unklar. Wer sich konkret darum kümmern wird, ist derzeit ebenfalls noch ungewiss.