Ortsbürgermeister Urwahl in Beuren findet nicht statt Dieter Junker 11.02.2026, 15:03 Uhr

i Die geplante Urwahl findet nicht statt, da keine Bewerbung eingereicht wurde. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens sucht die Ortsgemeinde Beuren eine Nachfolge. Die geplante Urwahl findet nicht statt, da keine Bewerbung eingereicht wurde.

Beuren. Die geplante Ortsbürgermeister-Urwahl am 22. März in Beuren findet nicht statt, da sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist kein Wahlvorschlag und keine Bewerbung für die Wahl des neuen Ortschefs eingereicht wurde. Damit muss nun der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen eine Nachfolge für die derzeitige Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens wählen.







