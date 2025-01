Loch in der Straße Ursache für Fahrbahneinsturz in Müden geklärt 16.01.2025, 10:00 Uhr

i Ein riesiges Loch ist in der Görresstraße in Müden zu sehen. Ulrike Platten-Wirtz

Die Görresstraße in Müden hat seit einer Woche ein riesiges Loch. Wo es herkommt – und wie der Schaden behoben werden soll.

Nachdem vor rund einer Woche die Straßendecke in der Görresstraße in Müden eingestürzt war, ist die Ursache inzwischen gefunden. Grund für den Einsturz war eine große Menge an Trinkwasser, das durch eine defekte Leitung ausgetreten war und die Fahrbahndecke unterspülte.

