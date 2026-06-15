Obdachlos mitten in Daun Unterschlupf im Gartenhaus – Ein Leben auf der Straße 15.06.2026, 12:00 Uhr

Lukas ist einer von wenigen Obdachlosen in Daun. Er hat den Winter in einem Gartenhaus verbracht und berichtet vom Leben ohne Wohnung – und warum es jetzt Hoffnung für ihn gibt.

Wir nennen ihn Lukas (der richtige Name ist der Redaktion bekannt). Er ist groß und schmal, trägt eine schwarze Pudelmütze und wirkt ein wenig verloren. Zur Begrüßung streckt er mir etwas unbeholfen die Hand entgegen.Wir treffen uns in der Alten Darscheider Straße vor dem Garten des Cafés Asyl.







Artikel teilen

Artikel teilen