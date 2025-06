Es ist noch sehr früh am Morgen, wenn sich das des Business Network International (BNI)-Moselschleife immer mittwochs im Hotel Weißmühle in Cochem zum gemeinsamen Frühstück trifft. Die Intention der Unternehmer aus Cochem-Zell ist dabei nicht nur, zusammen Kaffee zu trinken, sondern vielmehr, sich besser kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das Netzwerk BNI dient nämlich dazu, geschäftliche Kontakte zu knüpfen, zu intensivieren und dabei vor allem Umsatz zu generieren. Mit Erfolg, wie man sieht, denn in den achteinhalb Jahren, in denen das Netzwerk Moselschleife für den Raum Cochem-Zell existiert, haben die Mitglieder bereits mehr als 20 Millionen Euro Umsatz gemacht. „Und das nur, weil ihr morgens miteinander Kaffee trinkt“, schmunzelt Peter Blum, einer der Mitbegründer des BNI-Moselschleife.

„Das System des Netzwerks basiert auf gegenseitigen persönlichen Empfehlungen“, fügt Blum an. Er ist Unternehmensberater und wohnt in Mendig. Im Netzwerk Moselschleife ist er als Mentor und regionaler Administrator des BNI aus der Region Koblenz-Trier dabei.

Nicht alle Mitglieder des BNI-Moselschleife kommen aus dem Raum Cochem-Zell. Einige wohnen auch außerhalb des Landkreises. „Wir haben auch Mitglieder vom Rhein-Hunsrück oder aus der Vulkaneifel“, sagt er. So streng wird das im BNI nicht gehandhabt. Jedes Gewerbe ist innerhalb einer lokalen Gruppe allerdings nur einmal vertreten, damit intern keine Konkurrenzsituation entsteht.

45 Sekunden Zeit für die Präsentation

In der Region zwischen Koblenz und Trier ist das BNI-Moselschleife eines von 14 Unternehmerteams, sechs weitere sind gerade im Aufbau. Weltweit gibt es seit der Gründung des ersten BNI in Amerika vor 40 Jahren insgesamt sogar 11.300 lokale Gruppen, sogenannte Chapter, mit rund 240.000 Mitgliedern. Das BNI-Moselschleife zählt derzeit 23 Mitglieder. „Man muss sich jedes Jahr neu bewerben, deshalb gibt es hier immer wieder auch neue Gesichter“, sagt Blum. Einige sind aber schon von Anfang an dabei.

Dem gemeinsamen Frühstück am Morgen folgt eine streng strukturierte Tagesordnung. Nach dem Kaffee präsentieren sich die Anwesenden selbst in einer 45-sekündigen Werbebotschaft, die vor allem an die Besucher gerichtet ist. „Zu jedem Treffen sind auch immer Gäste eingeladen, um uns kennenzulernen“, erklärt BNI-Mitglied Dorothee Müller.

Auch die Besucher bekommen ein Zeitlimit – hier ist es eine Minute – um sich und ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Den Kern seines Geschäfts in wenigen Sekunden auf den Punkt zu bringen und sich dabei auch noch jede Woche etwas Neues einfallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Doch mit kreativen Ideen und Humor gelingt es den meisten sehr gut. Wer sich am besten präsentiert hat, bekommt eine Auszeichnung und hat beim nächsten Mal doppelt so viel Zeit, sich vorzustellen.

„Wir fördern die Wirtschaft und tun so etwas für die Region.“

Marco Retterath

Anerkennung ist ein Begriff, der bei dem Treffen häufig zu hören ist. „Es ist uns wichtig, das Engagement des Einzelnen untereinander anzuerkennen“, sagt Blum. Zum Engagement gehört neben Vieraugengesprächen mit anderen Mitgliedern auch, Empfehlungen auszusprechen. Das heißt, ein Mitglied empfiehlt ein anderes Mitglied in seinem Kunden- oder auch privaten Bekanntenkreis. So funktioniert das Netzwerk. Ergibt sich aus der Empfehlung ein Auftrag, wird der Umsatz gemeldet und dem Netzwerk zugeschrieben. „Der so generierte Umsatz bleibt in der Regel ja auch in der Region. Wir fördern also die Wirtschaft und tun vor allem etwas für unseren ländlichen Raum“, betont BNI-Mitglied Marco Retterath.

Im Zeitraum der zurückliegenden zwölf Monate kann das Unternehmernetzwerk immerhin schon einen Umsatz von zwei Millionen Euro vorweisen und hat damit bereits einen großen Teil zur Förderung der Wirtschaft in der Region beitragen.

Nähere Infos zum BNI-Moselschleife unter bni-koblenz.de/moselschleife/de