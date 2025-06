Dort, wo jahrhundertelang Wein reifte und lagerte, können sich Paare nun das Ja-Wort geben: in einer ehemaligen Weinkellerei in Traben-Trarbach – und zwar ober- und unterirdisch.

Ein Quell der Freude waren sie schon immer, die Weinkeller in Traben-Trarbach, in denen Unsummen edler Tropfen gelagert wurden. Heute sind die meisten von ihnen leer, die einst größte Weinhandelsmetropole Europas musste diesen Titel schon vor langer Zeit abgeben, auch wenn hier natürlich noch heute reichlich Wein produziert wird.

Die letzte große Weinkellerei, die in der Doppelstadt ihre Pforten schloss, war F.W. Langguth Erben. Ihre Produktionsstätte hatte sie auf dem Mont Royal, ihre Verwaltung aber war am Stadtrand in Traben zu finden. Und hier kehrt nun neues Leben ein.

Heiraten in denkmalgeschützter Kellerei in Traben-Trarbach

Zahlreiche Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Einkauf hatten bis vor einem Jahr hier, in der Rissbacher Straße, ihren Sitz. Der älteste Teil des Gebäudes mit seiner Bruchsteinfassade ist denkmalgeschützt, erzählt Eigentümer Patrick Langguth. Während die Immobilie auf dem Mont Royal an die Weinkellerei ZGM aus Zell verkauft wurde, die Teil der französischen Firmengruppe Les Grands Chais de France ist (wir berichteten mehrfach), gehört die Liegenschaft in Traben weiterhin dem ehemaligen Geschäftsführer von Langguth Erben, bleibt also in Familienbesitz. Das spätklassizistische Kellereigebäude wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, heißt es in der Liste der rheinland-pfälzischen Kulturdenkmäler. Einen der Räume hat er nun an die Verbandsgemeinde vermietet, die dort einen Raum für Trauungen eingerichtet hat. Über den gepflasterten Hof geht es ein paar Stufen hinauf in das Gebäude hinein, wo sich gleich zur Linken „das offizielle und eigene Trauzimmer des Standesamtes der VG Traben-Trarbach“ befindet, wie Bürgermeister Marcus Heintel erklärt.

Gewölbekeller bietet ungewöhnliche Hochzeitslocation

Doch nicht nur dort ist die Eheschließung möglich, sondern auch im Gewölbekeller unter der Erde. Einen Ort, wo die Hochzeitsgesellschaft anschließend feiern kann, hat Patrick Langguth auch schnell gefunden: im teils überdachten Hof hinter dem Gebäude.

Die erste unterirdische Traumöglichkeit in Traben-Trabach ist dies allerdings nicht: Bisher gehörte der Brückenkeller zu den Trauungsorten der VG. Sein Eingang befindet sich unterhalb der Brücke, alljährlich ist er Teil des Mosel-Wein-Nachts-Markts. Allerdings sei er bei den Paaren kaum nachgefragt gewesen, sodass er nun nicht mehr auf der Liste stehe, erklärt Heintel.

Weiterer Raum für Trauungen im Weingut Immich-Anker in Enkirch

Heiraten und Wein scheinen in Traben-Trarbach eine besonders liebevolle Beziehung einzugehen, und so gibt es seit Kurzem eine weitere Möglichkeit der Eheschließung in einem Weingut: in der Vinothek Immich-Anker in Enkirch. Sie befindet sich gleich neben der denkmalgeschützten Winzervilla der Familie, die 1897 im neugotischen Stil erbaut wurde und den Besuchern gleich ins Auge fällt.

Zu den weiteren Trau-Orten in der VG zählen das Rathaus und das Dreigiebelhaus in Kröv, die Klostermühle in Bengel und der Bürgersaal in Traben. Ob mit oder ohne Wein: Der Startschuss für die gemeinsame Lebensreise dürfte also stimmungsvoll werden.