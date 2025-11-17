Theater in Kaifenheim „Unter Geschäftsaufsicht“: Herrlicher Wortwitz in Platt Thomas Esser 17.11.2025, 12:00 Uhr

i Neben anderen Interessenten aus der feinen Gesellschaft hat auch Konsul Wieland eine Auge auf die attraktive Lilly Angora geworfen. Thomas Esser

Theaterverein Kaifenheim präsentiert bei der Premiere-Aufführung die Boulevard-Komödie „Unter Geschäftsaufsicht“ in der heimischen Mundart und sorgt damit für allerbeste Unterhaltung.

Kaifenheim. Bereits seit 33 Jahren begeistert das Ensemble des örtlichen Theatervereins mit hervorragend inszenierten Aufführungen, bei denen es explizit Wert auf die Pflege der heimischen Mundart legt. Garant für allerbeste Unterhaltung sind die Laienschauspieler auch heuer, wo sie zur Boulevard-Komödie “Unter Geschäftsaufsicht” (Franz Arnold/Ernst Bach) gleich mit 14 trefflich agierenden Aktiven aufwarten können.







