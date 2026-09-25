VR Bank Rhein-Ahr-Eifel
Und wieder leuchtet der Stern des SV Müden am hellsten
Die Kinder durften in Müden anpacken und eine Trockenmauer errichten
Die Kinder durften in Müden anpacken und eine Trockenmauer errichten
Franz Oberhausen

Und sie haben es wieder getan: die alten Alten Herren des Sportvereins Müden. Beim Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken unter dem Titel „Sterne des Sports“ ging der erste Platz im Bereichsgebiet der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel an die Moselaner.

Lesezeit 3 Minuten
Der Sportverein Müden hat es wieder einmal geschafft. Mit ihren  bereichernden Ideen haben die alten Alten Herren des SV aus dem Kreis Cochem-Zell die Jury im Wettbewerb „Sterne des Sports“ vollends überzeugt. Der Lohn der Mühen ist der erste Platz im Bereich der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel.
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