VR Bank Rhein-Ahr-Eifel Und wieder leuchtet der Stern des SV Müden am hellsten Thomas Brost 25.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Kinder durften in Müden anpacken und eine Trockenmauer errichten Franz Oberhausen

Und sie haben es wieder getan: die alten Alten Herren des Sportvereins Müden. Beim Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken unter dem Titel „Sterne des Sports“ ging der erste Platz im Bereichsgebiet der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel an die Moselaner.

Der Sportverein Müden hat es wieder einmal geschafft. Mit ihren bereichernden Ideen haben die alten Alten Herren des SV aus dem Kreis Cochem-Zell die Jury im Wettbewerb „Sterne des Sports“ vollends überzeugt. Der Lohn der Mühen ist der erste Platz im Bereich der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel.







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