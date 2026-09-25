Und sie haben es wieder getan: die alten Alten Herren des Sportvereins Müden. Beim Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken unter dem Titel „Sterne des Sports“ ging der erste Platz im Bereichsgebiet der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel an die Moselaner.
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Der Sportverein Müden hat es wieder einmal geschafft. Mit ihren bereichernden Ideen haben die alten Alten Herren des SV aus dem Kreis Cochem-Zell die Jury im Wettbewerb „Sterne des Sports“ vollends überzeugt. Der Lohn der Mühen ist der erste Platz im Bereich der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel.