Helle Aufregung in Zell
Unbekanntes Flugobjekt schreckt Moselaner auf
Was flog über die Mosel? Diese Frage beschäftigt aktuell auch die Polizei. Zahlreiche Anrufer haben „etwas Glühendes“ am Abendhi
Was flog über die Mosel? Diese Frage beschäftigt aktuell auch die Polizei. Zahlreiche Anrufer haben „etwas Glühendes“ am Abendhimmel gesehen. Der Himmel über Bullay (Foto) ist zu dem Zeitpunkt wie immer.
Birgit Pielen

Etliche Menschen sind am Sonntagabend noch draußen unterwegs, als sie plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt wahrnehmen, das über die Mosel fliegt. Bei der Polizei in Zell klingeln die Telefone heiß.

Lesezeit 1 Minute
In Zell herrscht am Sonntagabend helle Aufregung. Zahlreiche Menschen haben ein unbekanntes Flugobjekt beobachtet, das über die Mosel flog. Sie melden ihre Beobachtungen der Polizei.Auf Anfrage unserer Zeitung teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Zell mit, dass zahlreiche Anrufe eingegangen seien.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren