Etliche Menschen sind am Sonntagabend noch draußen unterwegs, als sie plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt wahrnehmen, das über die Mosel fliegt. Bei der Polizei in Zell klingeln die Telefone heiß.
In Zell herrscht am Sonntagabend helle Aufregung. Zahlreiche Menschen haben ein unbekanntes Flugobjekt beobachtet, das über die Mosel flog. Sie melden ihre Beobachtungen der Polizei.Auf Anfrage unserer Zeitung teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Zell mit, dass zahlreiche Anrufe eingegangen seien.