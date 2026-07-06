Graffiti an Zug in Cochem Unbekannte Sprayer verursachen etwa 8.000 Euro Schaden Enni Schawo 06.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Bundespolizei konnte am Bahnhof zurückgelassene Sprayutensilien der Täter sicherstellen. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Mitten in der Nacht fliehen die Täter in eine unbekannte Richtung. Das Graffiti, das sie an einem Personenzug in Cochem hinterlassen, muss teuer entfernt werden.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bahnhof Cochem einen Zug besprüht. Gegen kurz nach 3 Uhr haben die Sprayer drei Wagen auf einer Gesamtfläche von ungefähr 180 Quadratmetern beschmiert. Nach Polizeiangaben habe ein Zeuge die Personen in eine unbekannte Richtung flüchten sehen, als diese merkten, dass sie beobachtet wurden.







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