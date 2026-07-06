Graffiti an Zug in Cochem
Unbekannte Sprayer verursachen etwa 8.000 Euro Schaden
Die Bundespolizei konnte am Bahnhof zurückgelassene Sprayutensilien der Täter sicherstellen.
Die Bundespolizei konnte am Bahnhof zurückgelassene Sprayutensilien der Täter sicherstellen.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Mitten in der Nacht fliehen die Täter in eine unbekannte Richtung. Das Graffiti, das sie an einem Personenzug in Cochem hinterlassen, muss teuer entfernt werden.

Lesezeit 1 Minute
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bahnhof Cochem einen Zug besprüht. Gegen kurz nach 3 Uhr haben die Sprayer drei Wagen auf einer Gesamtfläche von ungefähr 180 Quadratmetern beschmiert. Nach Polizeiangaben habe ein Zeuge die Personen in eine unbekannte Richtung flüchten sehen, als diese merkten, dass sie beobachtet wurden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren