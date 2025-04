Im Dezember hatte der Kreistag eine Umlagenerhöhung noch einmütig abgelehnt, doch die Globalbeanstandung des Etats durch die Kommunalaufsicht führte nun zu einer Meinungsänderung, eine Mehrheit im Kreistag stimmte diesmal zu. Der Entscheidung vorausgegangen war allerdings eine leidenschaftliche Debatte.

„An der Haushaltslage des Kreises sind wir nicht schuld, wir können sie aber auch nicht allein und erst recht nicht kurzfristig lösen. Darum haben wir im Dezember auch eine Umlagenerhöhung abgelehnt“, meinte Landrätin Anke Beilstein im Kreistag. Nachdem die ADD den Etat nun nicht genehmigt habe und der Kreis sich in einer vorläufigen Haushaltsführung mit vielen Erschwernissen befinde, stehe Cochem-Zell vor einer neuen Situation, machte sie deutlich. Weiteres Einsparpotenzial gebe es nicht mehr, darum müsse neu über eine Umlagenerhöhung nachgedacht werden, um eine Etatgenehmigung zu erhalten, fügte die Landrätin hinzu.

CDU: Investitionen würden auf dem Spiel stehen

„Die Kreisverwaltung ist Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger, darum muss sie auch handlungsfähig bleiben“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzende Stephanie Balthasar-Schäfer. Dies werde durch eine vorläufige Haushaltsführung gefährdet. „Eine weitere Ablehnung einer Umlagenerhöhung würde eine Etat-Genehmigung ausschließen, damit stehen Investitionen bei Schulen, Kitas, Sportstätten, der Infrastruktur oder beim Brand- und Katastrophenschutz auf dem Spiel. Das würde die Gemeinden ebenso belasten wie eine Erhöhung der Umlage. Daher befinden wir uns in einem Zwiespalt“, gab Balthasar-Schäfer zu bedenken und kündigte eine Zustimmung ihrer Fraktion zu einer Erhöhung der Kreisumlage an.

Dem widersprach entschieden FWG-Fraktionsvorsitzender Albert Jung. „Das ist eine Erpressung der ADD, um die Umlage zu erhöhen. Aber wo soll das enden?“, fragte er und betonte, dass diese Einnahmenerhöhung auf dem Buckel der Gemeinden ausgetragen werde. „Nächstes Jahr stehen wir wieder vor dieser Frage, doch wir sehen hier kein Licht am Ende des Tunnels“, betonte Jung. Seine Fraktion, die sich nur aus Bürgermeistern zusammensetzt, werde einer solchen Erhöhung daher nicht zustimmen.

„Was erreichen wir, wenn wir jetzt trotzig sind?“

SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Schuwerack

Dies sei eine Zwickmühle, entgegnete SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Schuwerack. Doch er fragte: „Was erreichen wir, wenn wir jetzt trotzig sind?“ Seine Fraktion habe dem Etat im Dezember nicht zugestimmt, doch nun werde man sich einer Umlagenerhöhung schweren Herzens nicht verschließen können, wenn man wolle, dass es weitergehe im Kreis. „Die ADD sitzt hier am längeren Hebel“, war Schuwerack überzeugt.

„Ich verstehe die ADD-Argumentation nicht wirklich. Es geht hier um das Geld des Kreises, da sitzen Kreis und Gemeinden gemeinsam im Boot“, betonte Burkhard Karrenbrock, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Um dennoch der ADD entgegenzukommen, schlugen die Grünen vor, die Umlage auf den Landesdurchschnitt zu erhöhen, also um 1,72 statt 1,9 Punkte.

Heiße Diskussionen im Kreistag

Die ADD diktiere Kreistagsbeschlüsse, kritisierte AfD-Fraktionsvorsitzender Jörg Zirwes. Eine Umlagenerhöhung bedeute lediglich eine Umverteilung der Lasten auf die Gemeinden. Auch wenn ohne Haushaltsgenehmigung Projekte ruhen oder nicht begonnen werden könnten, könne die AfD hier nicht zustimmen. „Denn 2026 werden wir vor dem gleichen Dilemma stehen“, war der Bundestagsabgeordnete überzeugt.

Dass die ADD hier noch keine Belastungsgrenze für die Kommunen erkenne, sei perfide, betonte auch FDP-Fraktionsvorsitzender Jürgen Hoffmann. „Wir befinden uns hier in einem Dilemma, und das wird auf dem Rücken der Gemeinden und der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen“, meinte er, gab allerdings auch zu bedenken, dass notwendige Investitionen ohne Haushaltsgenehmigung erst später und dann wohl auch teurer umgesetzt werden könnten, weswegen die Umlage leider notgedrungen erhöht werden müsse.

„Wir opfern hier die Geschlossenheit des Kreistags, das ist das Allerschlimmste.“

Matthias Müller (FWG)

FWG und AfD konnte Jürgen Hoffmann damit nicht überzeugen. „Wir opfern hier die Geschlossenheit des Kreistags, das ist das Allerschlimmste“, warf Matthias Müller (FWG) den Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen vor. Doch der Erste Kreisbeigeordnete Hans-Joachim Mons (CDU) äußerte durchaus Verständnis für die ADD, die sich in der Vergangenheit oft wohlwollend dem Kreis gegenüber gezeigt habe. Und wenn er einen Blick in die kommunalen Haushalte werfe, habe er den Eindruck, dass es den Cochem-Zeller Verbands- und Ortsgemeinden jedenfalls besser gehe als dem Kreis, warb er für die Umlagenerhöhung.

Und anders als im Dezember stimmten CDU, SPD, FDP und Grüne am Ende diesmal der Umlagenerhöhung um 1,9 Punkte zu, in der Hoffnung, dass die ADD nun den Haushalt des Kreises genehmigen wird. Doch Landrätin Anke Beilstein kündigte schon an, dass sie im Sommer mit allen Fraktionen nach Möglichkeiten einer Haushaltskonsolidierung für 2026 suchen will. Und gut möglich, dass bereits im Herbst erneut über den aktuellen Etat gesprochen werden muss. Denn die ADD hat die beschlossene Erhöhung der Liquiditätskredite auf 150 Millionen Euro von Anfang März so nicht akzeptiert, sondern nur einem Kreditrahmen von 90 Millionen Euro zugestimmt. Sollte der erschöpft sein, müsse der Kreistag wieder darüber beraten, so die ADD. Und die Landrätin gab jetzt schon zu verstehen, dass sie nicht glaube, dass die 90 Millionen für dieses Jahr ausreichen werden.