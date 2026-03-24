Erst müssen Kreisstraßen saniert werden, bevor die Kreuzung am sogenannten Morbacher Dreieck in Angriff genommen wird. Und dann ist abzuwarten, ob eine Biberansiedlung die Pläne gefährdet.
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Morbach. Wann geht es los mit dem Umbau der B 269/B 327 in Morbach? Angekündigt waren die ersten Arbeiten für die Wintermonate 2025/2026. Ein Teil der Felsen, die vor einem Jahr bereits freigelegt wurden, sollte gesprengt und der Schutt als Rampe für die Fußgänger- und Radlerbrücke verwendet werden.