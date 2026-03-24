Verkehr im Hunsrück Umbau von Kreuzung in Morbach verzögert sich weiter Christoph Strouvelle 24.03.2026, 14:00 Uhr

i An der Dhron, in der Nähe des geplanten Kreuzungsumbaus in Morbach, haben sich Biber niedergelassen. Christoph Strouvelle

Erst müssen Kreisstraßen saniert werden, bevor die Kreuzung am sogenannten Morbacher Dreieck in Angriff genommen wird. Und dann ist abzuwarten, ob eine Biberansiedlung die Pläne gefährdet.

Morbach. Wann geht es los mit dem Umbau der B 269/B 327 in Morbach? Angekündigt waren die ersten Arbeiten für die Wintermonate 2025/2026. Ein Teil der Felsen, die vor einem Jahr bereits freigelegt wurden, sollte gesprengt und der Schutt als Rampe für die Fußgänger- und Radlerbrücke verwendet werden.







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