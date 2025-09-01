Ulrich Laux aus Wollmerath will neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen werden. Er gehört der CDU an, doch die votierte für Sandra Hendges-Steffens als Kandidatin. Jetzt tritt der Wollmerather als Einzelbebewerber an.

Neue Perspektiven für die Verbandsgemeinde Ulmen eröffnen, das möchte Ulrich Laux. Darum tritt er als Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen an und dafür macht er derzeit Wahlkampf. „Ich möchte Verantwortung übernehmen für andere und Teil der Gemeinschaft sein“, macht der Wollmerather deutlich.

Neue Perspektiven, das betrifft für ihn viele Politikbereiche. „Der Tourismus ist für die Verbandsgemeinde sehr wichtig. Und wir können froh sein, dass es das Gesundland Vulkaneifel gibt. Das ist eine wichtige Unterstützung für die touristische Arbeit in der Region“, macht Ulrich Laux deutlich. Genauso wichtig sei der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde, Straßen zum Beispiel oder der Glasfaserausbau. „Hier darf es keine Benachteiligung des ländlichen Raumes geben. Darum müssen wir alle, die Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde und auch der Kreis, gemeinsam alles versuchen, damit schnelles Internet für alle verfügbar ist“, unterstreicht der Bürgermeisterkandidat.

„Unsere Dörfer dürfen nicht abgehängt werden“, sagt der Bürgermeisterkandidat Ulrich Laux

Ulrich Laux ist Ortsbürgermeister der Gemeinde Wollmerath, einem kleinen Dorf in der Eifel. „Unsere Gemeinden erfüllen wichtige Aufgaben, hier wird das Ehrenamt noch gelebt, in den Vereinen, in den Feuerwehren, bei Festen und Feiern“, freut er sich. Er selbst ist in der Feuerwehr aktiv. Darum ist es für ihn sehr wichtig, dass gerade auch die kleineren Gemeinden gefördert werden. „Unsere Dörfer dürfen nicht abgehängt werden“, macht er deutlich. Dafür wolle er sich einsetzen, kündigt er an. Und auch die Unterstützung der Feuerwehren oder der Jugend liegt ihm am Herzen. „Wir brauchen die Feuerwehren im Dorf und die Jugend ist unsere Zukunft. Darum müssen beide in der Kommunalpolitik auch eingebunden und gehört werden. Das will ich tun“, so Ulrich Laux.

Ein anderer Blick auf die Verwaltung

Neue Perspektiven, die will er zudem in der Verwaltung eröffnen. „Ich wünsche mir einen anderen Blick auf die Verwaltung. Und ich denke, den habe ich. Mir liegt es am Herzen, dass die Verwaltung unserer Verbandsgemeinde zukunftsfähig aufgestellt ist, als Dienstleister auch für die Bürgerinnen und Bürger“, erläutert Ulrich Laux. Als Bürgermeister würde er künftig die Verwaltungsspitze bilden.

„Mir geht es um die Sache, das steht für mich im Mittelpunkt. Und ich mag auch kein Kirchturmdenken“, unterstreicht der Wollmerather. Dafür tritt er ein und dafür steht er. Doch was er nicht machen will, sind leere Versprechungen, die nach der Wahl nicht umgesetzt werden können. „Die kommunalen Kassen sind leer, der finanzielle Spielraum ist überschaubar. Darum brauchen wir eine Politik mit Augenmaß“, macht Ulrich Laux deutlich.

Kandidatur war eine Überraschung

Seine Kandidatur für die Steimers-Nachfolge war eine Überraschung. Der Wollmerather, der seit vielen Jahren als Luftfahrzeugtechniker im Fliegerhorst Büchel arbeitet und sich hier auch im Personalrat des Geschwaders engagiert, ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv. Lange Jahre gehörte er dem heimischen Gemeinderat von Wollmerath an, seit der vorletzten Kommunalwahl ist er Ortsbürgermeister. Ebenso ist er Mitglied im Verbandsgemeinderat, seit vergangenem Sommer zudem 2. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ulmen.

Seine politische Heimat ist die CDU, seit 2019 ist er sogar Vorsitzender der Christdemokraten in der Verbandsgemeinde Ulmen. Bei der Verbandsgemeinderatswahl 2024 gewann er die meisten Personenstimmen. Daher gehörte er durchaus zum Kandidatenkreis der CDU für die Nachfolge von Bürgermeister Alfred Steimers. Doch in der Mitgliederversammlung setzte sich Sandra Hendges-Steffens knapp gegen Ulrich Laux durch und wurde die CDU-Kandidatin für diese Wahl.

„Natürlich gab es Unruhe, bis nach Mainz. Doch ich hab auch Zuspruch erhalten für diese Kandidatur“, erzählt Ulrich Laux.

„Aber wer mich kennt, weiß, dass ich mich nicht so schnell von einem Weg abbringen lasse, den ich einmal einschlage“, betont er. Und entschied sich, als Einzelbewerber auch bei dieser Urwahl anzutreten. „Natürlich gab es Unruhe, bis nach Mainz. Doch ich hab auch Zuspruch erhalten für diese Kandidatur“, erzählt Ulrich Laux. Aber natürlich räumt er ein, dass seine Bewerbung gegen die offiziellen CDU-Kandidaten für Gesprächsstoff sorgt. „Ich hoffe, dass wir uns alle nach der Wahl wieder an einen Tisch setzen können und dass keine Unruhe aufkommt. Dafür will ich mich auf jeden Fall einsetzen“, macht er deutlich.

Doch jetzt im Wahlkampf möchte er die Wählerinnen und Wähler von seiner Bewerbung überzeugen und für seine Ideen kämpfen. Er ist in der Verbandsgemeinde Ulmen kein Unbekannter. Lange Jahre spielte er in verschiedenen Mannschaften der Region Fußball, auch jetzt noch kickt er gerne mal. Doch im Wahlkampf bleibt dafür natürlich weniger Zeit.

Gratuliert wird ihm am Wahltag in jedem Fall

Die Wahl rückt näher. „Noch bin ich eigentlich ruhig, aber klar, das Kribbeln kommt noch“, meint Ulrich Laux schmunzelnd. Er blickt gespannt auf den Wahltag und auf das Ergebnis. Wie die Wahl ausgeht, weiß keiner. Aber eins ist jetzt schon sicher: Am 7. September wird ihm auf jeden Fall gratuliert. Denn am Wahltag wird Ulrich Laux 38 Jahre alt.