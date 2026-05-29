Realschule plus Vulkaneifel
Ulmens VG-Chefin befürwortet Standort in Lutzerath
Sandra Hendges-Steffens (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, will sich für den Realschulstandort Lutzerath weiter
Sandra Hendges-Steffens (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, will sich für den Realschulstandort Lutzerath weiter starkmachen.
Junker Dieter

Wird der Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel womöglich schon bald der Vergangenheit angehören? Nachdem Schließungspläne bekannt wurden, regt sich hörbar Widerstand. So sieht es Ulmens VG-Chefin.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, Sandra Hendges-Steffens (CDU), will sich weiterhin für den Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel einsetzen. Die Schulleitung hatte beantragt, die beiden in Lutzerath beheimateten Klassenstufen nach Ulmen zu verlegen.

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