Wird der Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel womöglich schon bald der Vergangenheit angehören? Nachdem Schließungspläne bekannt wurden, regt sich hörbar Widerstand. So sieht es Ulmens VG-Chefin.
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Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, Sandra Hendges-Steffens (CDU), will sich weiterhin für den Standort Lutzerath der Realschule plus Vulkaneifel einsetzen. Die Schulleitung hatte beantragt, die beiden in Lutzerath beheimateten Klassenstufen nach Ulmen zu verlegen.