Die erste Sitzung des Verbandsgemeinderats Ulmen nach dem Tod von Karl-Josef Fischer stand im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen CDU-Kommunalpolitiker. Aber auch Entscheidungen zum Ersthelfersystem und der Feuerwehr mussten getroffen werden.
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Es war keine große Tagesordnung für den Verbandsgemeinderat Ulmen und doch dürfte es eine besondere Sitzung gewesen sein. Denn erstmals seit dem plötzlichen Tod von Karl-Josef Fischer kam das Gremium zusammen, dem der Verstorbene als Ratsmitglied und Erster Beigeordneter 37 Jahre lang angehörte und das er wie kaum ein anderer prägte.