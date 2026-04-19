Mitglied plötzlich verstorben Ulmener VG-Rat erinnert an Karl-Josef Fischer Dieter Junker 19.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Stuhl von Karl-Josef Fischer blieb in der Sitzung leer, eine Kerze erinnerte an den verstorbenen Kommunalpolitiker, der sich fast 40 Jahre in der Verbandsgemeinde Ulmen engagierte. Dieter Junker

Die erste Sitzung des Verbandsgemeinderats Ulmen nach dem Tod von Karl-Josef Fischer stand im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen CDU-Kommunalpolitiker. Aber auch Entscheidungen zum Ersthelfersystem und der Feuerwehr mussten getroffen werden.

Es war keine große Tagesordnung für den Verbandsgemeinderat Ulmen und doch dürfte es eine besondere Sitzung gewesen sein. Denn erstmals seit dem plötzlichen Tod von Karl-Josef Fischer kam das Gremium zusammen, dem der Verstorbene als Ratsmitglied und Erster Beigeordneter 37 Jahre lang angehörte und das er wie kaum ein anderer prägte.







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