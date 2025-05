Der Etat der Stadt Ulmen für das laufende Jahr weist ein Defizit in Höhe von 750.000 Euro auf. Dennoch gab es in der Haushaltssitzung von allen Seiten Zustimmung für das Zahlenwerk.

Es ist ein Haushalt mit vielen Fragezeichen und Unsicherheiten, es ist ein Etat, der gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Minus aufweist und der der Stadt Ulmen damit wenig Handlungs- und Gestaltungsspielraum lässt. Dennoch gab es im Stadtrat nur wenig Diskussionsbedarf, das Zahlenwerk mit einem Haushaltsvolumen von fast 6 Millionen Euro wurde einstimmig verabschiedet.

„Der Haushalt sieht auf den ersten Blick nicht so aus, wie wir uns das wünschen würden“, meinte Stadtbürgermeister Thomas Kerpen im Stadtrat mit Blick auf den Fehlbetrag von mehr als 750.000 Euro im Ergebnishaushalt. Doch angesichts der Rahmenbedingungen sei es schon ein Erfolg, den Etat so hinbekommen zu haben, gab Ulmens Stadtchef zu bedenken.

Niedrigere Steuereinnahmen belasten den Etat

Die Rahmenbedingungen, das sind höhere Personal- und Sachkosten von rund 82.000 Euro, das sind Einbrüche bei der Grundsteuer B von 125.000 Euro, bei der Gewerbesteuer von 200.000 Euro, bei den Schlüsselzuweisungen um 86.000 Euro sowie bei den Zuweisungen als Stationierungs- und zentraler Ort um 101.000 Euro. Dazu kommen gestiegene Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde von fast 800.000 Euro sowie höhere Personalkosten von 73.000 Euro. „Das alles sorgt für ein so hohes Defizit“, so Stefan Thomas, Fachbereichsleiter Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, der im Stadtrat den Etat vorstellte.

Immerhin: Der Liquiditätsfehlbetrag von rund 900.000 Euro kann angesichts liquider Mittel von rund 1 Million Euro, über die die Stadt Ulmen verfügt, aufgefangen werden. Dennoch: Die städtischen Mindereinnahmen bei Steuern und Zuweisungen bei gleichzeitig gestiegenen Ausgaben für Personal, Umlagen und Kindergarten führen dazu, dass es in diesem Jahr im Ulmener Etat ein solch hohes Defizit gibt. Zum Vergleich: 2024 wies die Stadt noch ein Plus von etwas mehr als 300.000 Euro aus.

„Der Haushalt sieht auf den ersten Blick nicht so aus, wie wir uns das wünschen würden.“

Stadtbürgermeister Thomas Kerpen

Nicht zuletzt deshalb drängte die Kommunalaufsicht in Cochem im Vorfeld bei der Aufstellung des Haushalts auf eine, wenn auch letztendlich maßvolle Erhöhung der Hebesätze bei den kommunalen Steuern, um so Mehreinnahmen für den städtischen Säckel zu erhalten. So entschied sich der Stadtrat dafür, die Hebesätze für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer jeweils um 15 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen, die Grundsteuer A bleibt allerdings unverändert.

Maßvoll sind angesichts der leeren Kassen auch die Investitionen, die die Stadt für dieses Jahr plant. Knapp 1 Million Euro sind hier vorgesehen, wobei die Sanierung des Sportplatzes Ulmen mit mehr als 600.000 Euro den Löwenanteil ausmacht. 525.000 Euro müssen für diese Investitionen über Kredite finanziert werden.

Fraktionen tragen defizitäres Zahlenwerk mit

Trotz der eher ernüchternden Zahlen signalisierten alle drei Fraktionen im Stadtrat Zustimmung zum Haushalt für dieses Jahr. SPD-Fraktionssprecher Holger Esper signalisierte, dass seine Fraktion das Zahlenwerk mittragen werde. „Wir werden in diesem Jahr wenig Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten haben, hoffen aber darauf, dass sich im nächsten Jahr die leicht positiven Prognosen auch erfüllen werden“, meinte er und unterstützte auch die leichte Erhöhung der Hebesätze für die Gemeindesteuern.

„Auch wir unterstützen den Etat“, unterstrich ebenso Gregor Mainzer, Fraktionsvorsitzender der „Bürger für Ulmen“. Und der neue Fraktionsvorsitzende der CDU, Klaus Kutscheid, erklärte: „Dass der Etat einen Fehlbetrag aufweist, ist nicht schön. Doch die Gründe dafür sind bekannt, und da können wir wenig dran ändern oder an den Stellschrauben drehen.“