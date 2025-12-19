Staplercup-Weltmeisterschaft Ulmener fährt meisterhaft „Stapler-Lamborghini“ Sophia Marie Rehorn 19.12.2025, 11:30 Uhr

i Adnan Catic auf einem Stapler. Adnan Catic

Wenn der Ulmer Adnan Catic etwas gut kann, dann ist es Staplerfahren. Seit 18 Jahren arbeitet er als Lagerlogistiker. Doch auf dem Stapler sitzt der 36-Jährige nicht nur auf der Arbeit – er tritt auch in Wettkämpfen darauf an.

Die Halle summt. Überall sind Lichtstrahler verteilt. Von der Decke und auf dem Boden zeigen sie auf die Mitte der Halle. Etwa 4000 Zuschauer blicken gebannt von der Tribüne herab. Unten dreht sich ein roter Linde-Stapler auf der Stelle im Kreis und durchfährt einen schwierigen Parcours.







Artikel teilen

Artikel teilen