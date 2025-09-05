Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltigkeit.“ sollen insgesamt fünf Projekte in der VG Ulmen umgesetzt werden. Unteranderem für die Burgruine sollen Gelder investiert werden.

Ulmen. Von den Finanzmitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltigkeit.“ (RZN) sollen nicht nur der Kreis und die Verbandsgemeinden, sondern auch die Gemeinden profitieren, so auch die Stadt Ulmen. Hier hatte die Verbandsgemeinde Ulmen, der aus den RZN-Mitteln insgesamt rund 1,8 Millionen Euro zustehen, beschlossen, dass 400.000 Euro den Ortsgemeinden für Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft vor Ort zukommen. Die Stadt Ulmen erhält davon fast 124.000 Euro.

Möglichst wenige Projekte pro Gemeinde

„Die Verbandsgemeinde hat dabei empfohlen, die Mittel auf möglichst wenige Maßnahmen pro Gemeinde zu beschränken, um die Anzahl der Projekte möglichst überschaubar zu halten und damit eine Umsetzbarkeit aller Maßnahmen zu gewährleisten“, erläuterte Stadtbürgermeister Thomas Kerpen im Stadtrat. Dabei sei wichtig, dass diese Maßnahmen eine möglichst hohe regionale bedeutsame strukturpolitische Wirkung entfalten und in 36 Monaten abgeschlossen werden sollen. Daran habe sich die Stadt orientiert.

i Der Erhalt der Burgruine in Ulmen gehört zu den Maßnahmen in der Stadt, die von RZN-Mitteln gefördert werden. Junker Dieter

Spielplätze und Mülleimer stehen auf dem Plan

Geplant ist, die Mittel aus dem Regionalen Zukunftsplan für insgesamt fünf Projekte einzusetzen, sofern dies vom Land bewilligt wird. Dazu gehört die Aufwertung von Spielplätzen, die Stadtmöblierung mit Mülleimern und einer Sitzgruppe auf der Burgruine Ulmen, dann eine Aufwertung der Ortseinfahrt im Ortsteil Meiserich, eine Aufwertung des Bürgersaals in Ulmen mit Erweiterung Bühnengestänge und einem Vorhang im Bereich neben der Bühne. Und schließlich sind Maßnahmen zum Erhalt von Kulturgütern und Denkmälern, hier vor allem der Burgruine angedacht.

Der Stadtrat stimmte dieser Vorhabenliste einstimmig zu, betonte aber, sollten Fördermittel übrig bleiben, noch weitere Vorhaben für eine entsprechende Förderung in den Blick zu nehmen. Förderanträge an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier sind seitens der Verbandsgemeinde bereits eingereicht worden.