Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Das ist die Vorgabe des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald und des Bundes bei der Ausweisung von Wohnbauflächen in Kommunen. Das heißt, erst sollen freie Flächen in den Ortskernen genutzt werden, statt die Siedlungsflächen auszudehnen. Für Kommunen heißt das, die bisherigen Planungen zu überdenken. So auch in Ulmen.

„Wir müssen her handeln, damit wir den Vorgaben der Regionalen Raumordnung nachkommen“, verdeutlichte Stadtbürgermeister Thomas Kerpen im Stadtrat. Aus diesem Grund sollen mehrere größere, aber auch kleinere im bisherigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde vorgesehenen Wohnbauflächen herausgenommen werden, kündigte Kerpen an.

„Wir behalten aber dennoch Bauland in Neubaugebieten, da haben wir ja auch schon vorausschauend gehandelt .“

Thomas Kerpen, Bürgermeister der Eifelstadt Ulmen

Dies betrifft zwei größere Flächen im Ulmener Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Berenbach und entlang der Bundesstraße 257, aber auch kleinere innerörtliche Areale vor allem zwischen Autobahn und Maar. Daneben wird auch eine Fläche im Stadtteil Furth und eine kleinere im Stadtteil Vorpochten aus der Planung herausgenommen. „Wir behalten aber dennoch Bauland in Neubaugebieten, da haben wir ja auch schon vorausschauend gehandelt“, unterstrich der Stadtbürgermeister und verwies unter anderem auf ein Baugebiet am Ortseingang zur Bundesstraße 257.

Auch Alfred Steimers, der Bürgermeister der VG Ulmen, betonte im Stadtrat nochmals die Notwendigkeit dieser Herausnahme von Wohnbauflächen aus dem derzeitigen Flächennutzungsplan. „Wir müssen diese Konsolidierung machen, sonst können wir als Verbandsgemeinde nichts mehr planen“, warnte er. Davon sei nicht nur Ulmen betroffen, sondern auch viele andere Gemeinden in der Verbandsgemeinde. Die Vorgaben seien da und sie seien daher auch zu befolgen. Daher müssten die Vorgaben auf die einzelnen Kommunen heruntergebrochen und im neuen Flächennutzungsplan angepasst werden, erläuterte Steimers.

i Mehrere im Flächennutzungsplan vorgesehene Wohnbauflächen in Ulmen, so auch hier rechts der Bundesstraße 257, sollen aus dem neuen Plan herausgenommen werden, um so den Vorgaben der Regionalen Raumplanung zu folgen. Junker Dieter

Steimers: Baulücken ins Visier zu nehmen, ist ns

„Und wir sehen ja auch nach der Bestandsaufnahme durch unsere Planer, dass nicht nur die Stadt Ulmen, sondern ebenso viele Dörfer viele Baulücken im Ortskern haben. Daher ist das durchaus sinnvoll, diese vorrangig in den Blick zu nehmen“, so der VG-Bürgermeister. Jedenfalls bestehe aktuell ein erheblicher Überhang an Innenpotenzialen und Baulücken gegenüber den vorhandenen Außenpotenzialen, was die Ausweisung neuer Wohnbauflächen verhindert. Auch die Kreisverwaltung habe bereits darauf hingewiesen, dass der Bedarf für die Ausweisung von Baugebieten konkret nachgewiesen werden müsse. „Hier besteht Handlungsbedarf“, so Alfred Steimers.

Im Stadtrat wurden einige Bedenken geäußert, da manche Grundbesitzer davon ausgegangen seien, dass ihre Grundstücke Bauerwartungsland seien und damit einen höheren Wert hätten. Andere hätten beklagt, sie seien vor dieser Änderung nicht gefragt worden. Die Verwaltung wies darauf hin, dass eine jetzige Herausnahme von Wohnbauflächen nicht bedeute, dass diese nie wieder im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt werden könnten. Allerdings solle nun in einem ersten Schritt das Bauerwartungsland in jeder Kommune der Verbandsgemeinde reduziert werden, um künftig nur noch die Wohnbauflächen auszuweisen, bei denen eine bauliche Nutzung konkret geplant und auch vorgesehen ist.

Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit zu, nun ist der VG-Rat am Zug

Nach einer längeren Debatte stimmte der Stadtrat schließlich mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen dem Verwaltungsvorschlag zu. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Verbandsgemeinderat mit der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans.