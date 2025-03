Noch sind die angedachten Räumlichkeiten für einen Jugendraum in Ulmen besetzt, aber das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Die Jugend in der Stadt Ulmen könnte bald einen neuen Raum erhalten. Angedacht sind Räumlichkeiten am Bürgersaal am Marktplatz, wo derzeit noch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Räume besitzt. Wenn für das DRK neue Unterkünfte in der Stadt gefunden sind, könnte hier ein Jugendraum eingerichtet werden.

Dem stimmten die Ratsmitglieder zu. „Ich denke, wir sollten die Chance nutzen, die sich uns hier bietet“, meinte Stadtbürgermeister Thomas Kerpen. Derzeit würden Jugendliche privat Räume nutzen. „Und dabei hinterlassen sie einen guten Eindruck“, so Kerpen. Von einer früheren Jugendarbeit in der Stadt sind noch Restgelder von rund 5000 Euro in der Stadtkasse. Diese sollen für den künftigen Jugendraum genutzt werden.

Und auch mit dem Sozialarbeiter der Verbandsgemeinde Ulmen solle hier zusammengearbeitet werden, kündigte der Stadtbürgermeister an. dj