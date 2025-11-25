Debatte im Verbandsgemeinderat Ulmen könnte bald eine Tourismusabgabe einführen Dieter Junker 25.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Vulkaneifel, so auch das Ulmener Maar, sind bei Touristen beliebt. Von einer Gästekarte könnten Urlauber profitieren, auch bei der Nutzung des ÖPNV. Und auch für die Verbandsgemeinde würde dies den Haushalt entlasten. Junker Dieter. Archiv Junker Dieter

Angesichts klammer Kassen denkt die Verbandsgemeinde Ulmen über eine Tourismusabgabe nach. Denkbar wäre, dass Gäste damit den ÖPNV vergünstigt nutzen.

In der Verbandsgemeinde Ulmen könnte es bald einen Gästebeitrag geben. Im Verbandsgemeinderat verwies Bürgermeister Alfred Steimers (CDU) auf eine Änderung des kommunalen Abgabengesetzes, wonach es möglich ist, in die Kalkulation eines Gästebeitrages auch Kosten für Einrichtungen und Veranstaltungen Dritter oder eines regionalen Verbundes einzubeziehen.







