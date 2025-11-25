Ulmen könnte bald eine Tourismusabgabe einführen

Angesichts klammer Kassen denkt die Verbandsgemeinde Ulmen über eine Tourismusabgabe nach. Denkbar wäre, dass Gäste damit den ÖPNV vergünstigt nutzen.
In der Verbandsgemeinde Ulmen könnte es bald einen Gästebeitrag geben. Im Verbandsgemeinderat verwies Bürgermeister Alfred Steimers (CDU) auf eine Änderung des kommunalen Abgabengesetzes, wonach es möglich ist, in die Kalkulation eines Gästebeitrages auch Kosten für Einrichtungen und Veranstaltungen Dritter oder eines regionalen Verbundes einzubeziehen.