In doppelter Hinsicht gewinnbringend: Viktoria Shchasna arbeitet als Küchenhilfe auf einem Mosel-Ausflugschiff. Die Ukrainerin tut damit etwas gegen den Personalmangel in der Gastronomie und lernt selbst schneller Deutsch. So kam sie zu dem Job.
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Seit ein paar Tagen geht Viktoria Shchasna täglich an Bord der „River Dream“. Die 44-jährige Ukrainerin schippert aber nicht zum Spaß mit dem Schiff über die Mosel. Sie wird während der Saison auf der „River Dream“ in der Küche arbeiten. Eine Probewoche hat sie bereits erfolgreich hinter sich gebracht.