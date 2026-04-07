Projekt gegen Personalmangel Ukrainer heuern auf Moselschiffen rund um Cochem an Ulrike Platten-Wirtz 07.04.2026, 14:00 Uhr

i Ivanna Eisfeld (rechts) hat Viktoria Shchasna als Küchenhilfe auf einem Moselausflugschiff vermittelt. Ulrike Platten-Wirtz

In doppelter Hinsicht gewinnbringend: Viktoria Shchasna arbeitet als Küchenhilfe auf einem Mosel-Ausflugschiff. Die Ukrainerin tut damit etwas gegen den Personalmangel in der Gastronomie und lernt selbst schneller Deutsch. So kam sie zu dem Job.

Seit ein paar Tagen geht Viktoria Shchasna täglich an Bord der „River Dream“. Die 44-jährige Ukrainerin schippert aber nicht zum Spaß mit dem Schiff über die Mosel. Sie wird während der Saison auf der „River Dream“ in der Küche arbeiten. Eine Probewoche hat sie bereits erfolgreich hinter sich gebracht.







Artikel teilen

Artikel teilen