Uferrock in Pommern: Das sind die schönsten Bilder

Rock’n’Roll an der Mosel: Das verspricht das Uferrock-Festival in Pommern. Wie rockig es wirklich war, zeigt unsere Bildergalerie.

Zwei Tage lang rockten Musiker und Besucher am Pommerner Moselufer: Hier stand am Wochenende das Fetsival Uferrock an. Rund 1000 Leute besuchten das Festival jeweils Freitag- und Samstagabend, um mit den sieben Bands auf der Bühne abzurocken. Hier die rockigsten Impressionen: