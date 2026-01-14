Der Verkehr bleibt die Schwachstelle des Mosel-Wein-Nachts-Markts. So mancher, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Traben-Trarbach wollte, wurde wortwörtlich sitzen gelassen.
Lesezeit 3 Minuten
Traben-Trarbach. Unter der Erde, da schmeckt nicht nur der Glühwein, sondern auch der Riesling. Und der Sekt. Und noch ein Likörchen obendrein ... Aber, aber! Natürlich ist nicht nur des Alkohols wegen die Anreise zum Mosel-Wein-Nachts-Markt nach Traben-Trarbach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angeraten.