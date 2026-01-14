Verkehr in Traben-Trarbach Überfüllte Busse zum Mosel-Wein-Nachts-Markt – was tun? Ursula Bartz 14.01.2026, 18:00 Uhr

i So leer wie hier war es während des Mosel-Wein-Nachts-Markts am Busbahnhof in Traben-Trarbach nie. TV/Ursula Bartz

Der Verkehr bleibt die Schwachstelle des Mosel-Wein-Nachts-Markts. So mancher, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Traben-Trarbach wollte, wurde wortwörtlich sitzen gelassen.

Traben-Trarbach. Unter der Erde, da schmeckt nicht nur der Glühwein, sondern auch der Riesling. Und der Sekt. Und noch ein Likörchen obendrein ... Aber, aber! Natürlich ist nicht nur des Alkohols wegen die Anreise zum Mosel-Wein-Nachts-Markt nach Traben-Trarbach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angeraten.







