Überfall mit Sturmhauben und Schreckschusspistolen?
Drei Männer sollen am helllichten Tag einen Transporter in Traben-Trarbach überfallen haben. Ihnen wird auch noch eine weitere Tat vorgeworfen. Nun hat der Prozess gegen sie begonnen.
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Zurechtgemacht, mit fein frisierten Haaren, schick gekleidet in einem blauen Hemd und mit einem strahlenden Lächeln schüttelt der Angeklagte seinem Verteidiger die Hand. Er ist einer von drei Angeklagten, die sich wegen eines schweren Raubüberfalls vor dem Trierer Landgericht verantworten müssen.