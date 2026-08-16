Auf offener Straße Überfall mit Sturmhauben und Schreckschusspistolen? 16.08.2026, 10:00 Uhr

i In Traben-Trarbach kam es im vergangenen Jahr auf offener Straße zu einem bewaffneten Raubüberfall. Drei Männer müssen sich deshalb vor dem Trierer Landgericht verantworten. TV/Ursula Bartz

Drei Männer sollen am helllichten Tag einen Transporter in Traben-Trarbach überfallen haben. Ihnen wird auch noch eine weitere Tat vorgeworfen. Nun hat der Prozess gegen sie begonnen.

Zurechtgemacht, mit fein frisierten Haaren, schick gekleidet in einem blauen Hemd und mit einem strahlenden Lächeln schüttelt der Angeklagte seinem Verteidiger die Hand. Er ist einer von drei Angeklagten, die sich wegen eines schweren Raubüberfalls vor dem Trierer Landgericht verantworten müssen.







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