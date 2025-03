Über 5000 Einsatzstunden in Cochem-Zell

Bei der Delegiertenversammlung des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in Altstrimmig wurde die hervorragende Nachwuchsarbeit der Kreisjugendfeuerwehr im letzten Jahr gelobt, die über 5000 Einsatzstunden geleistet haben.

Mehr als 600 Einsätze hatten die Freiwilligen Feuerwehren in Cochem-Zell 2024 zu absolvieren. Erneut ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren, wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Markus Morsch auf der Delegiertenversammlung des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in Altstrimmig betonte.

Eine Tatsache die zum Teil auch dem Klimawandel und seinen Wetterkapriolen geschuldet sei und auch künftig eine gewisse Manpower in Cochem-Zell erforderlich mache. Die lastet unter anderem auf den Schultern von 142 Jugendwartinnen und Jugendwarten, die im Landkreis eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisten.

Kreisjugendfeuerwehr Basis und Stütze einer funktionierenden Kreisfeuerwehr

Dies ist auch der Tenor bei Kreisjugendfeuerwehrwart Peter Rink, der sein Amt in 2024 von Vorgänger Günter Hammes übernommen hat. Ebenso wie die Kreisbeigeordnete Bettina Salzmann, MdL Jens Münster und Bürgermeister Wolfgang Lambertz verlieh er seiner Hoffnung darüber Ausdruck, dass man sich auch künftig auf den wichtigen Einsatz der Nachwuchsbetreuer verlassen kann. „Denn nach wie vor ist die Kreisjugendfeuerwehr, die auch in 2024 über 5000 Einsatzstunden geleistet hat, mit 315 Jungen und 144 Mädchen Basis und Stütze einer funktionierenden Kreisfeuerwehr”, so Peter Rink.

So konnten die 57 Cochem-Zeller Jugendfeuerwehren zuletzt 40 Jugendliche in die aktive Feuerwehr integrieren und fernerhin einen Zuwachs von 91 Jugendlichen verzeichnen. Zahlen, die in den Augen von Rink und Morsch Mut machen, sind sie früher doch selbst dieser Ausbildungsgemeinschaft entwachsen.

i Im Rahmen der anstehenden Neuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ehrenämtern bestätigt. Thomas Esser

Den Jahresrückblick über Wettkampfveranstaltungen, Erfolge, Seminare, Vorstandssitzungen und Jubiläen, resümierte Rink ebenso positiv. Hier hob er neben dem Kreisfeuerwehrtag in Pünderich insbesondere das 50. Jubiläum der Jugendfeuerwehr Alflen, sowie das 35. Jubiläum der Jugendfeuerwehr Binningen hervor. Ein Ausrufezeichen für die bisher gute Vorstandsarbeit setzte man auch im Rahmen von dessen Neuwahl. Diesbezüglich wurden alle Mitglieder in ihren bisherigen Ehrenämtern bestätigt.