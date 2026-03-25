Stolze 1500 Mitglieder TuS Kaisersesch wird 125: Mit 38 Turnern fing es an Brigitte Meier 25.03.2026, 14:07 Uhr

i Der Vorstand des TuS Kaisersesch feiert mit seinen 1500 Mitgliedern als größter Verein im Kreis Cochem-Zell sein 125-jähriges Bestehen- Gerd Michaely

Ob die 38 Turner, die im Jahr 1901 den Verein gegründet haben, sich hätten träumen lassen, wie groß, wie wichtig und erfolgreich der TuS Kaisersesch einmal werden würde? Zum 125. Geburtstag blickt der Verein stolz zurück – und nach vorn.

Wer sich sportlich betätigen möchte, findet im Turn- und Sportverein (TuS) Kaisersesch mit Sicherheit die für ihn oder sie passende Abteilung. Vom Kleinkind- bis ins Seniorenalter besuchen Freizeitsporttreibende die wöchentlichen Trainingseinheiten.







Artikel teilen

Artikel teilen