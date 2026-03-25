Ob die 38 Turner, die im Jahr 1901 den Verein gegründet haben, sich hätten träumen lassen, wie groß, wie wichtig und erfolgreich der TuS Kaisersesch einmal werden würde? Zum 125. Geburtstag blickt der Verein stolz zurück – und nach vorn.
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Wer sich sportlich betätigen möchte, findet im Turn- und Sportverein (TuS) Kaisersesch mit Sicherheit die für ihn oder sie passende Abteilung. Vom Kleinkind- bis ins Seniorenalter besuchen Freizeitsporttreibende die wöchentlichen Trainingseinheiten.