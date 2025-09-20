Neubau fast fertig: TÜV Rheinland eröffnet bald moderne Prüfstelle
Nach der provisorischen Lösung eröffnet der TÜV Rheinland bald seine neue Prüfstelle in Wittlich. Welche Vorteile sie für Kunden bietet, erfahren wir bei einem Rundgang.
Wittlich. Durch den verheerenden Brand im Mercedes-Autohaus Merbag verlor der TÜV Rheinland, der dort Mieter einer Halle war, im Sommer 2023 seine Prüfstelle in Wittlich. Aufgrund von Sanierungsarbeiten musste der TÜV nämlich dort ausziehen.Bereits kurze Zeit später fand er in den Hallen eines Wittlicher Autohauses vorübergehend Unterschlupf.