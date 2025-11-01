Jobs im Kreis Cochem-Zell Trübe Aussichten: Der Arbeitsmarkt im Herbst Dieter Junker 01.11.2025, 12:00 Uhr

i Im Kreis Cochem-Zell sind derzeit 1160 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote steigt auf 3,2 Prozent. picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Im Herbst erholt sich der Arbeitsmarkt normalerweise und etwas mehr Menschen finden eine Stelle. In Cochem-Zell bleibt dieser Aufschwung diesmal aus. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick.

Die erwartete Herbstbelebung ist auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt ausgeblieben. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im Oktober 1160 Menschen ohne Job, das sind 16 mehr als im September. Im Vergleich zum Vorjahr sind derzeit 35 Frauen und Männer mehr arbeitslos gemeldet als im Oktober 2024.







