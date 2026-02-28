Radfahren an der Mosel
Trotz vieler Hürden: Moselradweg soll erneuert werden 
Der Radweg Richtung Wehlen ist in einem schlechten Zustand.
TV/Hans-Peter Linz

Eine Holperpiste soll schöner werden: Der Stadtrat berät über den Radweg zwischen Wehlen und Bernkastel-Kues. Klar ist: Er soll saniert werden. Aber es gibt noch Hürden.

Bernkastel-Kues. Wer im Herbst oder Frühjahr mit dem Rad zwischen dem Kueser Schulzentrum und dem Stadtteil Wehlen unterwegs war, brauchte bisher gute Schutzbleche und starke Nerven. Der unbefestigte Weg war besonders nach Regenfällen matschig, den von der aufsteigenden Landseite es Weges floss dann viel Matsch herab, manche Wurzeln von Bäumen am Rand, die den Weg beschatten, lieben dort sogar blank.

