Challenge an der Mosel
Trotz Hitze: Fire Fighter brechen in Eller Zeitrekorde
Mit kräftigen Hammerschlägen galt es ein 72 kg-Rollgewicht auf einem Metallschlitten in die vorgeschriebene Endposition zu treib
Mit kräftigen Hammerschlägen galt es ein 72 kg-Rollgewicht auf einem Metallschlitten in die vorgeschriebene Endposition zu treiben.
Thomas Esser

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – was Feuerwehrfrauen und -männer draufhaben müssen, um für Menschen in Not da zu sein, ist aller Ehren wert. Rettungseinsätze werden an der Mosel in Ediger-Eller unter extremen Bedingungen trainiert. 

Lesezeit 1 Minute
Die Hitzerekorde sieben Tage zuvor blieben den Teilnehmern an der 11. Internationalen Mosel Firefighter Challenge in den Ellerer Moselanlagen erspart. Trotzdem hatten sie auch am vergangenen Wochenende an drei spannenden Wettkampftagen auf dem anspruchsvollen Einsatz- und Übungsparcours mit Temperaturen bis annähernd 30 Grad zu kämpfen.
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