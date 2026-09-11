Zu wenig Wasser, zu wenig Druck auf der Leitung: Im rund 200 Einwohner zählenden Hunsrückdorf Reidenhausen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. Die sind im Grunde seit Jahrzehnten bekannt. Nun gibt es Lösungsansätze.
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Bei den Problemen mit der Wasserversorgung in der Hunsrückgemeinde Reidenhausen zeichnet sich eine Lösung ab. So wurde mittlerweile in der Fernleitung zum Dorf der Druck angehoben, auch soll künftig das Wasser nicht mehr – wie bisher – von Zell nach Blankenrath, sondern in den höher gelegenen Hochbehälter Panzweiler gepumpt werden.